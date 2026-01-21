Вандализъм на лифта в Боровец

Мъж е изпочупил две от кабинките на въжения лифт в Боровец, съобщиха от Областна дирекция на МВР – София. Сигналът е постъпил в полицейския участък в Боровец във вторник (20 януари) в 12:40 часа. Мъжът е на 32 години. Той е осъждан и е от Самоков. Бил е в нетрезво състояние и е задържан за срок до 24 часа.

По случая е образувано досъдебно производство. Ако бъде признат за винове го грозият до пет години затвор.

Действията по разследването продължават.

Миналата седмица британски турист получи парична глоба в размер на 200 лева заради хулигански действия в курорта.

Мъжът е на 26 години, а действието се развива през нощта в 3:00 часа. Удрял е с ръце и крака по паркиран таксиметров автомобил, обиждал шофьора и го ударил в лицето. След пристигането на полицейските служители не представил документ за самоличност и оказал съпротива при задържането.