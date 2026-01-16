Един човек загина при катастрофа край великотърновско село

Временно е затворен за движение пътя София - Варна в участъка между разклоните за селата Леденик и Момин сбор. Малко преди 17.00 ч. в района са се ударили лек автомобил и тир. По първоначална информация на място е загинал водачът на лекия автомобил. Създаден е обходен маршрут за движение, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

Още: Неправилно изпреварване, а не дрифт - причината за катастрофата, при която младеж загина във Велико Търново

За леки автомобили треафикът минава през село Леденик, а за тежкотоварните: Момин сбор - Мусина - Хотница - Самоводене - Велико Търново. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".

Още: Последните катастрофи край Присовските завои: Причината е била скоростта