Един човек загина при катастрофа край великотърновско село

16 януари 2026, 20:18 часа 170 прочитания 0 коментара
Временно е затворен за движение пътя София - Варна в участъка между разклоните за селата Леденик и Момин сбор. Малко преди 17.00 ч. в района са се ударили лек автомобил и тир. По първоначална информация на място е загинал водачът на лекия автомобил. Създаден е обходен маршрут за движение, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

За леки автомобили треафикът минава през село Леденик, а за тежкотоварните: Момин сбор - Мусина - Хотница - Самоводене - Велико Търново. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
