Верижна катастрофа затпуднява движението по АМ “Хемус“

14 април 2026, 12:31 часа
Снимка: БГНЕС
Временна организация на движението е въведена на автомагистрала “Хемус“ в посока Варна – София, на около 300 метра преди пътния възел за Шумен, заради верижна катастрофа. Екипи на “Пътна полиция“ и Агенция “Пътна инфраструктура“ регулират трафика, съобщи говорителят на Областната дирекция (ОД) на МВР в Шумен Ася Йорданова, цитирана от БТА. Жена, управлявала лек автомобил “Мерцедес“ с варненска регистрация, се е движела в ускорителната лента на магистралата. Тя е спряла рязко, а движещите се зад нея водачи на два тежкотоварни автомобила не са успели да реагират навреме.

В задната част на лекия автомобил се е ударил камион “Волво“, а в него впоследствие се е блъснал и тежкотоварен автомобил “МАН“ с украинска регистрация, допълни Йорданова.

Пострадалата е в болница

Жената е откарана в болница за преглед и е в съзнание. Всички участници в пътнотранспортния инцидент са правоспособни. От полицията апелират водачите да шофират внимателно.

Както БТА съобщи, по време на проверки през март т.г. в област Шумен са установени 5752 нарушения, от които 1708 са за скорост. Регистрирани са 42 пътнотранспортни произшествия, от които пет тежки с петима ранени.

При пътни произшествия в Шуменско през 2025 г. са загинали девет души, има спад с над 18% спрямо 2024 г., отчетоха от ОД на МВР.

Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Пътна полиция верижна катастрофа АМ Хемус пострадала жена
