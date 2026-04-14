Верижна катастрофа затпуднява движението по АМ “Хемус“

Временна организация на движението е въведена на автомагистрала “Хемус“ в посока Варна – София, на около 300 метра преди пътния възел за Шумен, заради верижна катастрофа. Екипи на “Пътна полиция“ и Агенция “Пътна инфраструктура“ регулират трафика, съобщи говорителят на Областната дирекция (ОД) на МВР в Шумен Ася Йорданова, цитирана от БТА. Жена, управлявала лек автомобил “Мерцедес“ с варненска регистрация, се е движела в ускорителната лента на магистралата. Тя е спряла рязко, а движещите се зад нея водачи на два тежкотоварни автомобила не са успели да реагират навреме.

Още: Сблъсък на два “Мерцедес“-а и пешеходец: Има сериозно пострадала шофьорка

В задната част на лекия автомобил се е ударил камион “Волво“, а в него впоследствие се е блъснал и тежкотоварен автомобил “МАН“ с украинска регистрация, допълни Йорданова.

Пострадалата е в болница

Жената е откарана в болница за преглед и е в съзнание. Всички участници в пътнотранспортния инцидент са правоспособни. От полицията апелират водачите да шофират внимателно.

Още: Верижна катастрофа в София се размина само със смачкани ламарини (СНИМКИ)

Както БТА съобщи, по време на проверки през март т.г. в област Шумен са установени 5752 нарушения, от които 1708 са за скорост. Регистрирани са 42 пътнотранспортни произшествия, от които пет тежки с петима ранени.

При пътни произшествия в Шуменско през 2025 г. са загинали девет души, има спад с над 18% спрямо 2024 г., отчетоха от ОД на МВР.

Още: Три камиона и една кола: Тежка катастрофа, има жертва