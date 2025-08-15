ВИДЕО показа момента, в който кола се вряза в автобус в София

Войната в Украйна:

Човек е загинал, а четирима са откарани в болница в тежко състояние, след като мощна кола се вряза в автобус на градския транспорт тази нощ в София. Сигналът за катастрофата е подаден около 2:00 часа. Катастрофата е станала между булевардите “Константин Величков“ и "Възкресение". Една от версиите, по които полицията работи е несъобразена скорост. Водачът на автомобила е роден през 2004 година, а с шофьорска книжка се е сдобил на 1 август тази година.

За тежкия пътен инцидент

Автобус от линията на градския транспорт, движещ се по „Възкресение“ в посока бул. „Ал. Стамболийски“, изчаква на червен сигнал на светофара на кръстовището на „Възкресение“ и „Константин Величков“, когато лек автомобил „Ауди“ RS5 буквално влита през прозореца.

Скоростта, с която се е движел водачът на леката кола, ще бъде установена с автотехническа експертиза, има образувано досъдебно производство, съобщи комисар Мартин Цурински, зам.-началник на отдел „Пътна полиция“ към СДВР.

 

