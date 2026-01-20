ВКС осъди прокуратурата да плати 50 000 лв. на прокурор

Прокуратурата окончателно е осъдена да изплати общо 50 000 лева обезщетения на прокурора Константин Сулев, след решение на Върховния касационен съд (ВКС). Върховните съдии увеличиха с 15 000 лева обезщетението за неимуществени вреди от незаконно обвинение, което достигна 30 000 лева, като оставиха в сила и присъдените 20 000 лева за пропуснати ползи.

Сулев беше окончателно оправдан преди шест години по обвинения за кражба на ток и сводничество, а след това предяви иск срещу прокуратурата за 350 000 лева. Първоначално Софийският градски съд присъди 25 000 лева за неимуществени вреди, но Софийският апелативен съд намали сумата на 15 000 лева, което доведе до касационно обжалване. Още: Оправдаха прокурор Сулев, обвинен, че е започнал дело срещу Петьо Еврото в услуга на Иван Гешев

Мотивите

ВКС приема, че при определяне на обезщетението апелативният съд не е отчел в пълнота всички релевантни обстоятелства. Според върховните съдии, въпреки че обвиненията не са за тежки престъпления, те са силно обществено укорими, особено предвид факта, че Сулев е прокурор и делото е било широко разгласено в медиите. Съдът подчертава, че това е довело до сериозни негативни последици за професионалната му репутация и възможността му за кариерно развитие.

Отчетено е и че обвинението за сводничество е било изначално несъставомерно, но именно то е било най-интензивно отразявано публично. ВКС посочва още, че Сулев е бил отстранен от длъжност в момент, когато кариерата му е била във възход, и е останал извън професията две години и половина, което е прекъснало професионалното му развитие и е довело до значителни лични и професионални вреди. Още: Искат условна присъда за прокурор Сулев, разследвал Петьо Еврото

Наказателното производство срещу Сулев започна през 2017 г. и приключи след две години и половина с оправдателни присъди на три инстанции.