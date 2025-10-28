Войната в Украйна:

Възрастен мъж загина при пожар в пернишко село

28 октомври 2025, 16:02 часа 278 прочитания 0 коментара
Мъж на 87 години е починал при пожар в дома си в пернишкото село Рударци, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР в Перник, цитирани от БТА.

Сигналът за възникнал пожар е подаден тази сутрин около 6:30 ч. Два екипа на пернишката пожарна са се отзовали на място. Те са установили, че гори двуетажна сграда, като огънят е тръгнал от северната страна на постройката.

В къщата е имало двама души – баща и син. Синът е излязъл навреме от горящите помещения, но не е могъл да изведе 87-годишния си баща, който бил на първия етаж.

Служителите на пожарната са извадили възрастния мъж, който веднага е бил транспортиран от екип на Спешно приемно отделение на пернишката болница „Рахила Ангелова“. Лекарите обаче не са успели да спасят живота му. 

На къщата и лятната кухня към нея са нанесени значителни материални щети в резултат на пожара. Причината за инцидента е в процес на установяване. Служители от Второ районно управление извършват оглед на място, а по случая е образувано досъдебно производство.

Спасиана Кирилова
