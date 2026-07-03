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Задействаха BG-Alert заради изчезналото 11-годишно дете

03 юли 2026, 11:02 часа 652 прочитания 0 коментара
Снимка: МВР
Задействаха BG-Alert заради изчезналото 11-годишно дете

Системата BG-Alert е активирана на територията на три области – Варна, Бургас и Шумен заради издирването на изчезналото 11-годишно момиче Наталия Асенова. Съобщението е активно от 9:00 до 21:00 часа днес. В него пише: "Човек в неизвестност: Издирва се 11-годишната Наталия Асенова. Детето е високо 1,60 см, с едро телосложение, кестенява коса до раменете, облечено със светъл панталон и бяло яке с червени цветчета. При информация се обадете на тел. 112".

Известието е на български и английски език.

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От полицията във Варна съобщиха, че издирването на изчезналото момиче основно е във Варна, но са предупредени и съседните области Бургас и Шумен. 

Издирването на момичето продължава. За последно то е видяно на 30 юни, в района на село Константиново, област Варна, придружавано от възрастен мъж, представящ се като Асен Антонов Симеонов.

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Снощи свидетел е подал сигнал, че е видял детето и мъжа в близост до ж.п. линия. Районът е труднодостъпен. Момичето и мъжът са били забелязани в нива. Натам тръгват полиция, жандармерия, много доброволци и кметът. Опитали са се да обградят нивата, но не са успели да намерят Наталия.

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Издирване издирва се изчезнало дете BG Alert
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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