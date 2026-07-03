Морал, а не закон: Визията за Пеевски и Дубай на "Прогресивна България" дотук

"Каква медийна употреба? Министърът на вътрешните работи си върши работата". Това заяви Димитър Здравков, депутат от "Прогресивна България", председател на Комисията по образование в парламента, по въпроса с полетите на Делян Пеевски до Дубай. И продължи – гражданите трябвало да знаят каквото ги интересува за заемащи публични постове, когато това касае дейността им. Здравков добави и, че не допуска вътрешният министър да прави проверка, ако няма нещо нередно - ОЩЕ: Пеевски: Моят личен живот е моя тема

"Свикнали сме – за съжаление сме свикнали с много порочни практики, от които трудно ще отвикваме", продължи Здравков и изключи варианта да се вадят компромати за натиск, тъй като се говори публично, а натискът се прави зад кулисите. Само че досега бяха съобщени само 3 имена от общо 81, за които говори МВР министърът Иван Демерджиев - Още: Адвокатът на Пеевски за скандала с полетите: ГДБОП са дали "фалшива справка" на Демерджиев (ВИДЕО)

По темата дали Пеевски е нарушил някакви закони и норми – пак беше повдигнат въпроса със санкциите "Магнитски" и дали ги е нарушил, но депутатът от формацията на Румен Радев поясни, че не бил специалист по чуждестранно законодателство. "Морално ли е да пътуваш с бизнесмени, които после печелят обществени поръчки", продължи Здравков, добавяйки същия въпрос и за "конституционни съдии" - демек заради Десислава Атанасова - ОЩЕ: 227 полета за 8 години: Десислава Атанасова и известен бизнесмен били в компанията на Пеевски

Не стана ясно и дали "Прогресивна България" в крайна сметка ще се присъедини към призива на "Демократична България" Десислава Атанасова да подаде оставка – Здравков и сутрешният блок на БНТ не включиха тази тема в разговора - Още: Как са финансирани пътуванията на Пеевски до Дубай и какво се е случило там: Глас от "Прогресивна България" с поредица от въпроси

Бюджетна картина и правосъдна реформа

СНИМКА: БГНЕС

"Държавата не може да замръзне" - с тази констатация Здравков описа какво се случва с бюджета. Аргументът – властимащите сега не са имали време да направят пълна ревизия на случилото се в държавата за последните 5 години, а само с такава ревизия може да се предприемат съответно и реформи. Затова – реформи щяло да има от 2027 година. "Реформите се правят през бюджет, политиките се правят през бюджет", каза още Здравков. По думите му, в бюджет 2027 вече ще може да се залагат реформи, защото всеки министър ще е видял какви са пробойните в неговото министерство.

За съдебната система Здравков повтори как имало много достойни съдии и прокурори, но когато се стигна до въпросът, че засега всичко в структурата на изборите на техните представители върви по субективен път, депутатът отвърна: А вие какво предлагате? И получи отговор – обективни критерии: Няма опит за съдебна реформа: Обяснение на Велислав Величков как всичко си остава блато

А по темата с "Религия и добродетели" щяло да се даде 1 година време да се прецизира кои ще са преподавателите. Възможно е предметът да влезе за учебната 2027-2028 година - ОЩЕ: "Религия и добродетели": Заявка на депутат на Радев кога ще стане предмет в училище