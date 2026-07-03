Симона Ръждавичка подкрепи доброволците от Kaufland при маркирането на Вазовата екопътека

Маршрутът от село Гара Бов до село Заселе беше обновен в рамките на инициативата „Не губи посоката“

Туристическата маркировка по Вазовата екопътека от село Гара Бов до село Заселе беше обновена в рамките на инициативата „Не губи посоката“, която Kaufland България реализира съвместно с Българския туристически съюз за втора поредна година. По стъпките на Вазов премина и участничката от сезон 7 на „Игри на волята“ Симона Ръждавичка, която помогна на доброволците и подкрепи каузата за по-достъпни и безопасни туристически маршрути в България.

В рамките на инициативата беше подновена лентовата маркировка по маршрута, бяха поставени 12 нови указателни стрелки по стандарт на БТС, както и информационно табло в района под водопад „Скакля“. Бяха извършени и дейности по почистване на трасето, които подобриха проходимостта и ориентацията по пътеката.

Вазовата екопътека е сред най-популярните маршрути в Искърското дефиле и носи името на големия български поет Иван Вазов. Тя съчетава красотата на планинската природа с литературното наследство на България и отвежда туристите до природната забележителност водопад „Скакля“, както и до панорамни гледки към дефилето. Маршрутът е предпочитан както от любителите на пешеходния туризъм, така и от хората, които търсят достъпна възможност за активен отдих сред природата близо до столицата.

С участието си Симона Ръждавичка постави допълнителен фокус върху значението на личния пример, активния начин на живот и грижата към природата. Тя подкрепи посланието на кампанията, че добре поддържаните маршрути са не само въпрос на инфраструктура, а и на обща отговорност към планината, туристите и местните общности.

Обновяването на Вазовата екопътека е част от тазгодишното издание на „Не губи посоката“, което обхваща 11 ключови туристически района в страната. През 2026 г. Kaufland България и БТС си поставят за цел да обновят нови 400 км туристически маршрути чрез дейности по премаркиране, почистване, подмяна и поставяне на указателни и информационни елементи. Сред локациите през настоящия сезон са историческият маршрут „По пътя на Кървавото писмо“ между Копривщица и Панагюрище, Софийска планина, Русенското Поломие, участъци от международния маршрут Ком–Емине, както и популярни маршрути в районите на Пловдив, Сливен, Кърджали и Варна.

Кампанията надгражда постигнатото през 2025 г., когато Kaufland България и БТС, заедно с над 250 доброволци, обновиха 400 км туристически маршрути в 10 ключови локации в страната.