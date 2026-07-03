Измамници крадат парцели в Нови Искър

Васил Дичев и негов приятел, които мечтаят за къща до София, виждат необичайно изгодна оферта за парцел във вилната зона на село Войняговци. Той е от близо 800 квадратни метра бил обявен за продажба на цена, която веднага привлякла вниманието им. „Първоначално цената беше около 53-55 000 евро. След това получих известие, че е намалена на 38 000 евро и това веднага предизвика интерес. За парцел от почти декар в район до София това е много атрактивна цена“, разказва Васил Дичев в ефира на Нова телевизия.

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Необичайно изгодни оферти

При огледа двамата разбират, че за продажба е обявен и съседният имот. „Двата парцела са един до друг, до самата гора. Общата цена за двата имота беше около 90 000 евро и затова заявихме интерес и към тях“, обяснява Дичев.

Преди да предприемат каквато и да е сделка, поискали нотариалните актове. Именно там открили първото съвпадение, което ги накарало да се усъмнят. „Направи ми впечатление, че и двата имота са придобити в един и същи ден от едно и също лице - Дора Давидова“, казва той.

Името на Дора Давидова вече е било споменавано в други съмнителни сделки с имоти в района на Нови Искър. Тогава потърпевши твърдяха, че техни имоти са били придобити чрез измама и впоследствие препродадени. Един от тях е Стоян Стоянов. „Приятел ми се обади и ме попита дали продавам имота си. Бях шокиран. Помислих, че става някаква грешка. След това ми изпратиха обявата и видях, че действително имотът е пуснат за продажба“, разказва той.

След серия от сигнали срещу Давидова прокуратурата я предаде на съд по обвинение за лъжесвидетелстване при придобиване на имоти чрез обстоятелствена проверка. Тя отрече да е участвала в подобни схеми.

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Проверката на Васил Дичев и неговия приятел показва, че малко след като придобива двата парцела, Дора Давидова ги продава на Валентин Рангелов и Валентин Манолков. Името на Рангелов също фигурира в предишни разследвания. Срещу него има обвинение, че е подбуждал трима души към лъжесвидетелстване с цел придобиване на имоти чрез обстоятелствени проверки.

Една от свидетелките тогава разказа: „Обещаха ми 100 лева, за да свидетелствам. Накрая дори не ми ги дадоха“.

След като вижда връзката с вече известните случаи, Васил Дичев решава да провери кой реално ползва имотите във Войняговци. „Говорихме със съсед. Той не познаваше имената от нотариалните актове, но спомена друго име като собственик на единия имот. Така стигнахме до Доброслава“, разказва той.

Доброслава Мартинова е убедена, че е собственик на семейната вила във Войняговци. Семейството ѝ стопанисва имота от 1997 година. „Не можех да повярвам. Имаме нотариален акт и никога не сме имали намерение да продаваме този имот. За мен това беше като гръм от ясно небе“, казва тя.

След като разбира за случилото се, подава сигнал в полицията и започва собствена проверка. „Никой никога не ни е уведомявал, че има нови собственици. Никой не ни е търсил. Ние имаме документи за собственост още от 1997 година, а владението е много по-старо“, обяснява Мартинова.

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Проверката на семейството води до нова следа. Според Доброслава Мартинова единият от новите собственици - Валентин Манолков - е син на адвокат Десислава Манолкова.

Според нея подобно придобиване трудно би било възможно без съществуващи контакти и влияние. Валентин Манолков отхвърля всички обвинения и твърди, че е закупил имота по законен ред от Дора Давидова.

Кметът на район „Нови Искър“ Владислав Владимиров потвърди, че адвокат Десислава Манолкова е работила като външен юридически консултант към общината. „През първата година от мандата ми беше на граждански договор и консултираше администрацията по различни казуси, включително свързани с обстоятелствени проверки“, заяви Владимиров.

Той подчерта, че ако има извършени нарушения, отговорността е лична. „Ако този човек е извършил нарушение, трябва да понесе отговорността си. Не виждам какво общо имам аз с конкретния случай“, коментира кметът.

По думите му администрацията многократно е сигнализирала собственици за опити за придобиване на имотите им чрез обстоятелствени проверки. „Когато разберем за подобен случай, звъним на собствениците и ги предупреждаваме. Единственото, което можем да ги посъветваме, е незабавно да подадат сигнал в прокуратурата“, обяснява той.

От Софийската районна прокуратура потвърдиха, че работят по няколко преписки, свързани със съмнения за незаконно придобиване на имоти в района на Нови Искър. По част от тях вече са повдигнати обвинения.