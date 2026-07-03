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Нова следа за изчезналата 11-годишна Наталия

03 юли 2026, 7:23 часа 531 прочитания 0 коментара
Снимка: МВР
Нова следа за изчезналата 11-годишна Наталия

Четвърти ден продължава издирването на 11-годишната Наталия от варненското село Константуново и 40-годишния мъж, с когото е тръгнала. Свидетел е подал сигнал, че е видял детето и мъжа в близост до ж.п. линия. Районът е труднодостъпен. Момичето и мъжът са били забелязани в нива. Натам тръгват полиция, жандармерия, много доброволци и кмета. Опитали са се да обградят нивата, но не са успели да намерят Наталия.

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Асен Симеонов е добре известен на полицията в района. Преди няколко години той се е укривал в продължение на 4-5 дни. Информирал се е как тече издирвателната акция и това е причината сега да не се дава информация. Той е пещерняк и лесно се приспособява към средата. Може да издържи и без храна и вода няколко дни.

Акцията преди години е приключила за 4-5 дни. От полицията се надяват и сега да се случи така.

Майката на Наталия разказа в ефира на Нова телевизия, че рано сутринта в понеделник (29 юни) мъжът е нахлул в дома им и е принудил момичето да тръгне с него посредством заплахи и физическо насилие.

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Издирване полиция издирва се изчезнало дете
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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