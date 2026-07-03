Как са финансирани пътуванията на Пеевски до Дубай и какво се е случило там: Глас от "Прогресивна България" с поредица от въпроси

Много е важно не само пътуванията до Дубай, но и как са финансирани пътуванията на Делян Пеевски. Те са заплащани през адвокатско дружество, но как въпросното дружество е получило средствата? Не само пътуванията, но и какво е правил на тези пътувания трябва да бъде доказано, както и какви са водените разговори затова. Затова настоя народният представител от "Прогресивна България" Милен Трифонов пред bTV. Още: 227 полета за 8 години: Десислава Атанасова и известен бизнесмен били в компанията на Пеевски

Ще подаде ли Десислава Атанасова оставка?

Снимка: БГНЕС

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По думите му липсва справедливост и прозрачност за полетите и охраната на лидера на ДПС Делян Пеевски. Появиха се призиви затова Десислава Атанасова да си подаде оставката като конституционен съд, посочи Трифонов, но не каза дали се присъединява към призивите на "Демократична България" за оставка на Атанасова от Конституционния съд.

"Съвсем скоро парламентарната група на "Прогресивна България", ще излезе със становище за случая около Десислава Атанасова и Делян Пеевски", коментира Милен Трифонов.

Според него, за да има адекватно разследване по този случай, трябва да има и адекватна прокуратура. "Подкрепата от ГЕРБ за ВСС може да я приемем по-скоро като данайски дар. Парламентарната квота на ВСС не трябва да се превръща в партийна квота", призова още народният представител от "Прогресивна България".

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