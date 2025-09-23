Войната в Украйна:

Задушлив дим: Пожар на незаконно сметище обгази Пловдив

Пожар обгази част от Пловдив. Огънят е избухнал в Южната индустриална зона на града. Живеещите в районите „Южен“ и „Западен“ се оплакаха пред Нова телевизия, че малко след 22.30 часа снощи в небето са се носили облаци бял дим.

Миризмата на изгоряло е била тежка и непоносима. Голяма част от жителите веднага са затворили прозорците на домовете си и така са прекарали нощта.

От Регионалната дирекция на пожарната в Пловдив съобщиха, че сигналът за пожара е подаден към 21.40 ч. Запалило се е нерегламентирано сметище за строителни отпадъци на границата между две електропреносни дружества в Южната индустриална зона.

На площадка, около 2 декара, са били изсипвани контейнери със строителни отпадъци. Горели са и различни пластмаси и бои. Цяла нощ екипи на пожарната са били на терен. Няма данни от РИОСВ - Пловдив за установено замърсяване на въздуха. По случая полицията започна проверка.

