Църковен празник на 29 декември: Защо се вярва, че този ден е нещастен и как да се предпазите от нещастия

Според църковния календар, на 29 декември се почита паметта на Св. 14 хиляди младенци-мъченици, избити от Ирод във Витлеем. Тази дата отбелязва и празника на преподобни Маркел. Ето какви са традициите, поличбите и забраните на църковния празник, отбелязван на този ден според църковния календар.

Какъв църковен празник е на 29 декември?

Според библейската история, пророчества и влъхви предсказали скорошното идване на Юдейския цар на цар Ирод. Ирод обаче решил да се противопостави на съдбата и заповядал да бъдат убити всички родени мъжки бебета, което довело до смъртта на 14 000 бебета. Някои източници твърдят, че тази цифра е преувеличена, но като се има предвид, че по това време в страната се е провеждало преброяване на населението, във Витлеем е имало много хора, включително деца. Цар Ирод се надявал, че като убие всички бебета, ще остане на власт. Но той сгрешил: ангел предупредил Йосиф и Анна и те избягали в Египет с Исус. Загиналите бебета станали първите мъченици за Христос.

Поличби, традиции, обичаи и забрани на 29 декември

Метеорологичните знаци показват дали ще бъде студено или топло в близко бъдеще и каква ще бъде пролетта. Ако има слана на този ден, студеното време ще продължи до пролетта. Каквото е времето на този ден, такъв ще бъде и април.

29 декември е известен като „Страшният ден“. Според народните вярвания, зли духове бродят навсякъде на този ден, така че човек трябва да бъде особено внимателен. Съществува и обичай да се горят стари вещи – вярва се, че това ще прогони нещастието от дома.

На църковния празник 29 декември е забранено да се псува, да се мързелува, да се завижда или да се отказва помощ. Църквата осъжда алчността, клюките и отмъщението.

Какво не бива да правите днес, според народните вярвания: да се оплаквате от съдбата, да отказвате милостиня и да оставяте децата без надзор.

На този православен празник хората се обръщат към светците с всякакви молитви. Денят трябва да бъде посветен на дома и любимите хора.

