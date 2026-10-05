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Заради източване на НЗОК: Полицейска акция в УМБАЛ "Св. Георги" в Пловдив

05 октомври 2026, 9:30 часа 953 прочитания 0 коментара
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Заради източване на НЗОК: Полицейска акция в УМБАЛ "Св. Георги" в Пловдив

Няколко полицейски автомобила и микробуси са влезли в първа база на УМБАЛ "Св. Георги" в Пловдив. Органите на реда са при отделението по ревматология. Разпитват се лекари и пациенти и се изземва медицинска документация, съобщи Нова телевизия. Част от пациентите, които е трябвало да бъдат приети в клиниката тази сутрин, са върнати.

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Акцията продължава, като към момента няма официална информация от полицията, прокуратурата или ръководството на лечебното заведение.

Предполага се, че се разследва финансово престъпление в университетската болница. По информация на телевизията акцията е свързана с предполагаемо източване на средства от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

Очаква се по-късно през деня властите да дадат повече подробности за разследването.

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НЗОК болница Пловдив полиция УМБАЛ Св. Георги
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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