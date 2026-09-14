Кой е веригата и кой създава фалшиви документи: Експерти с коментар за разбитата схема за източване на НЗОК

МВР и ДАНС разбиха схема за източване на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Двете институции проведоха обща акция срещу източване на Здравната каса през фиктивни продажби на скъпоструващи лекарства. По предварителна информация щетите са сериозни. Акцията протича на територията на София и София област, както и областите Благоевград, Бургас, Варна, Враца, Кюстендил, Плевен, Русе, Силистра, Стара Загора и Шумен. Проверяват се десетки адреси. Още: Фиктивни продажби и трафик зад граница: Разбиха схема за източване на НЗОК със скъпоструващи лекарства

Кой е във веригата и кой какво прави?

Димитър Маринов, председател на Българския фармацевтичен съюз коментира в студиото на bTV, че трябва да се говори ясно с имена и фирми, а не да се хвърля вината върху всички фармацевти. "Не мога да си представя как ще отида в аптеката и няма да ми отпуснат необходимите лекарства. Става въпрос за група хора, които са фиктивно болни, с повече медицински специалисти и някой някъде по веригата е създал фалшиви документи. Всичко е проследимо и всичко може да бъде хванато", заяви Маринов.

Д-р Мария Петрова, адвокат по медицинско право, посочи, че първата червена лампа е кой лекар е изписал скъпо лекарство за лечение на онкологично заболяване или не.

И тя е на мнение, че става въпрос за документи с невярно съдържание за фиктивни диагнози, както и компютърни измами.

Проверяват се данни за фиктивни продажби на скъпоструващи лекарства. Те са били отчитани като продадени през направления, средствата са заплащани от НЗОК, а по-късно лекарствата са били препродавани зад граница. Така не само са източени средства и е ощетена Касата, но заподозрените са създали предпоставки за недостиг на българския пазар на важни медикаменти.

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