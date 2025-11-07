Любопитно:

Заради катастрофа: Затворен е пътят Варна - Русе, има обходен маршрут

07 ноември 2025, 10:41 часа 460 прочитания 0 коментара
Обходен маршрут се въвежда за пътуващите по направление Варна - Русе заради тежка катастрофа. Пътно-транспортното произшествие е станало около 9.30 часа на главен път Е-70, в участъка между "Пътна среща" и разклона с улица "Добруджа" към Разград.

Два варненски камиона се движели в посока Русе. Вдясно на пътя е имало спрял автомобил "Ауди", който първият камион успял да заобиколи и да отмине, но вторият се удря челно в пътуващ към Варна товарен камион - гондола.

Двамата водачи са откарани в МБАЛ-Разград, където в момента се изяснява състоянието им. Шофьорът на идващия откъм Русе камион е 58-годишен от Разград, а на този от Варна - 21-годишен от село Топчии.

Продължава огледът на местопроизшествието и изясняването на всички обстоятелства, довели до инцидента. Въведен е обходен маршрут Варна - улица "Добруджа" - Гаров път - Русе за всички превозни средства.

Спасиана Кирилова
катастрофа камиони затворен път обходен маршрут
