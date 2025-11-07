След гонка с "Гранична полиция": Кола с мигранти падна в Бургаското езеро, има загинали

Гонка е довела до тежък инцидент на околовръстния път на Бургас, съобщи БНТ. По неофициална информация е имало преследване между екипи на „Гранична полиция“ и кола с румънска регистрация, която превозвала нелегални мигранти. Автомобилът е излетял от пътя и се е озовал в бургаското езеро Вая. По първоначална информация има жертви.

На мястото на инцидента са изпратени екипи на пожарната, жандармерията и на Спешна помощ. Движението в района е силно затруднено и частично спряно, съобщават бургаски медии.

По информация на БНР, шестима мигранти са загинали след като колата, която ги превозвале, се преобърна на брега на езерото Вая. Преди катастрофата те са били преследвани дълго от гранична полиция между Китен и Бургас. Шофьорът на автомобила с мигранти - румънски гражданин, е оцелял и е задържан за разпит. Други трима от мигрантите в колата са ранени и са откарани в областната болница.

Катастрофата е станала след като колата с мигранти се е отправила към вътрешния път през селата Ясна поляна и Росен. Когато стигала до входа на Бургас, където се намира контролно-пропускателния пункт в местността "Пода", блъска друг автомобил, измества го от пътя и влиза в града. Преследването продължава по булевард "Тодор Александров", преди моста "Владимир Павлов", с лента за принудително спиране, поставена от полицията, колата с мигранти се преобръща и пада във водата на езерото.