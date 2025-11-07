Войната в Украйна:

"Мошеник, който ще се пали и ние трябва да отговаряме": Михайлов отговори на МЕЧ за измамите и крещя на медии и пиари в НС (ВИДЕО)

07 ноември 2025, 13:26 часа 250 прочитания 0 коментара
"Мошеник, който ще се пали и ние трябва да отговаряме": Михайлов отговори на МЕЧ за измамите и крещя на медии и пиари в НС (ВИДЕО)

Лидерът на "Величие" Ивелин Михайлов отговори със свой брифинг  изнесената информация от МЕЧ за измами около Исторически парк. Той коментира и заявката на един от пострадалите Стефан Калчев, че ще вземе туба бензин и че ще се запали пред парламента. "Мошеник, който ще се пали и ние трябва да отговаряме" възмути се Михайлов и пита медиите знаят ли какъв човек е той. 

Крясъци и закани срещу медии и пиари

По време на брифинга Михайлов започна да крещи на медиите и на пресцентъра на Народното събрание. За журналистите той каза, че не са хора, а съучастници и обеща, че на всички медии ще им бъде търсена отговорност за внушения, когато се докаже невинността му в съда.

"Повече няма да позволим да страда бизнеса", заяви Радостин Василев. Той заяви, че ще прецени на кой въпрос от журналист иска и на кой не иска да отговаря. 

Към пресцентъра на парламента той отправи критики, че са позволили на Радостин Василев да обвинява техни хора. "Ако влезе депутат с бомба - нищо ли няма да направите? Вие унищожавате живота на хората. Рано или късно всеки ще си понесе отговорност? Рано или късно това правителство ще падне и вие лично ще носите персонална отговорност", каза Михайлов. 

Телепортацията на Радостин Василев

Лидерът на "Величие" заяви, че днес са отишли в ЦИК, за да проверят за това писмо, което осем от девет партии в парламента сезират органа, а именно за евентуален документен проблем с регистрацията на Мария Илиева, която може да се окаже извън Народното събрание заради това. 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

ЦИК обаче са казали, че не разполагат с въпросната декларация за регистрация в изборите, а тя се пази от областната управа.

"Говорим за документ, който трябва да стои в чували, в запечатаните стаи, подобни на тези на изборите, но този документ по някакъв начин е в ръцете на Радостин Василев. Тук имаме няколко варианта - единият е, че Радостин Василев е Хари Худини. Той е телпортиран в даден чувал, взел е документа и е излязал да го покаже. Няма документална следа някой да има желание този документ да го види", подчерта Василев. 

 

Михайлов заговори за пробив в европейската и национална сигурност

Михайлов обърна внимание на вчерашното участие на Радостин Василев. От там лидерът на "Величие" разбрал, че са изтекли данни секретен доклад на ДАНС. ОЩЕ: "Величие" за писмото на партиите до ЦИК: Търсят съдействието на мафията

"Той си признава, че той има достъп до секретни данни на ДАНС. В същия момент ние виждаме, че вчера Радостин Василев поиска одържавяването на "Лукойл", днес има разваляне на сделка и някакви промени, които се случват в геополитиката, което означава, че Радостин Василев е имал достъп до секретни документи. това е нещо, което е много плашещо", каза Михайлов. Той заговори за пробив в националната, че и даже в европейската сигурност.

Къде е партийната субсидия: "Аз откъде да знам"

Михайлов коментира и темата с партийната субсидия на "Величие", както и как е разходвана.

"Къде е отишла партийната субсидия - аз да не съм ръководител на партия "Величие" или човек от управителния съвет. Да не съм секретар или някакъв администратор. Какъв съм аз? Председател на парламентарна група. Нормално ли е някой журналист да ме пита все едно аз да ви питам за отчета на вашата телевизия. Как каква - вие сте от "Евроком". Аз откъде да знам къде са разходвани парите, госпожо. Аз имам 1100 задачи", коментира още Василев. ОЩЕ: Мъж иска да се запали пред парламента: Радостин Василев за измамите, изборните схеми и края на "Величие" (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
измама Радостин Василев Исторически парк Ивелин Михайлов 51 Народно събрание
Още от Политика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес