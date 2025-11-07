"Мошеник, който ще се пали и ние трябва да отговаряме": Михайлов отговори на МЕЧ за измамите и крещя на медии и пиари в НС (ВИДЕО)

Лидерът на "Величие" Ивелин Михайлов отговори със свой брифинг изнесената информация от МЕЧ за измами около Исторически парк. Той коментира и заявката на един от пострадалите Стефан Калчев, че ще вземе туба бензин и че ще се запали пред парламента. "Мошеник, който ще се пали и ние трябва да отговаряме" възмути се Михайлов и пита медиите знаят ли какъв човек е той.

Крясъци и закани срещу медии и пиари

По време на брифинга Михайлов започна да крещи на медиите и на пресцентъра на Народното събрание. За журналистите той каза, че не са хора, а съучастници и обеща, че на всички медии ще им бъде търсена отговорност за внушения, когато се докаже невинността му в съда.

"Повече няма да позволим да страда бизнеса", заяви Радостин Василев. Той заяви, че ще прецени на кой въпрос от журналист иска и на кой не иска да отговаря.

Към пресцентъра на парламента той отправи критики, че са позволили на Радостин Василев да обвинява техни хора. "Ако влезе депутат с бомба - нищо ли няма да направите? Вие унищожавате живота на хората. Рано или късно всеки ще си понесе отговорност? Рано или късно това правителство ще падне и вие лично ще носите персонална отговорност", каза Михайлов.

Телепортацията на Радостин Василев

Лидерът на "Величие" заяви, че днес са отишли в ЦИК, за да проверят за това писмо, което осем от девет партии в парламента сезират органа, а именно за евентуален документен проблем с регистрацията на Мария Илиева, която може да се окаже извън Народното събрание заради това.

ЦИК обаче са казали, че не разполагат с въпросната декларация за регистрация в изборите, а тя се пази от областната управа.

"Говорим за документ, който трябва да стои в чували, в запечатаните стаи, подобни на тези на изборите, но този документ по някакъв начин е в ръцете на Радостин Василев. Тук имаме няколко варианта - единият е, че Радостин Василев е Хари Худини. Той е телпортиран в даден чувал, взел е документа и е излязал да го покаже. Няма документална следа някой да има желание този документ да го види", подчерта Василев.

Михайлов заговори за пробив в европейската и национална сигурност

Михайлов обърна внимание на вчерашното участие на Радостин Василев. От там лидерът на "Величие" разбрал, че са изтекли данни секретен доклад на ДАНС. ОЩЕ: "Величие" за писмото на партиите до ЦИК: Търсят съдействието на мафията

"Той си признава, че той има достъп до секретни данни на ДАНС. В същия момент ние виждаме, че вчера Радостин Василев поиска одържавяването на "Лукойл", днес има разваляне на сделка и някакви промени, които се случват в геополитиката, което означава, че Радостин Василев е имал достъп до секретни документи. това е нещо, което е много плашещо", каза Михайлов. Той заговори за пробив в националната, че и даже в европейската сигурност.

Къде е партийната субсидия: "Аз откъде да знам"

Михайлов коментира и темата с партийната субсидия на "Величие", както и как е разходвана.

"Къде е отишла партийната субсидия - аз да не съм ръководител на партия "Величие" или човек от управителния съвет. Да не съм секретар или някакъв администратор. Какъв съм аз? Председател на парламентарна група. Нормално ли е някой журналист да ме пита все едно аз да ви питам за отчета на вашата телевизия. Как каква - вие сте от "Евроком". Аз откъде да знам къде са разходвани парите, госпожо. Аз имам 1100 задачи", коментира още Василев. ОЩЕ: Мъж иска да се запали пред парламента: Радостин Василев за измамите, изборните схеми и края на "Величие" (ВИДЕО)