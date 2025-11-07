Любопитно:

Кражба за милиони: Разкриха как е източвано гориво от тръбопровод на "Лукойл"

07 ноември 2025, 08:25 часа 436 прочитания 0 коментара
Кражба за милиони: Разкриха как е източвано гориво от тръбопровод на "Лукойл"

Наглата кражба, при която бе източено незаконно около 7 тона дизелово гориво за около 7 млн. лв. Четиримата извършители са задържани за 72 часа, като предстои да им бъде наложена мярка "постоянен арест". Двама от престъпната група са криминално проявени. Полицай разкри подробности за престъпното деяние. Горивото е източено южно от Стара Загора от тръбопровод на "Лукойл", по която е отивало към нефтобаза край града. Полицията не знае за какъв период от време е извършено деянието и по кое време е извършена кражбата.

ОЩЕ: Пропадна сделката за "Лукойл": Gunvor обяви защо се оттегля (СНИМКА)

Какво представлява схемата?

Престъпниците са направили пробив в тръбата и оттам са го източвали с маркучи в съдове, които по-късно са натоварвани на превозни средства и откарвани на друго място. Това разкри обясни прокурор Нейка Тенева от Окръжна прокуратура - Стара Загора в ефира на Нова телевизия.

Мястото, на което е направен пробива в тръбата, е било обрасло с трева.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

От прокуратурата обявиха, че не разполагат с информация дали преди това са източвани и други количества гориво, и е извършвана търговия с тях, но гарантираха, че задържаните 7 тона няма как да бъдат продадени.

ОЩЕ: Огромна кражба: Източиха 240 л гориво от камион

Полицията получила сигнал за незаконните действия и проверила случая. Според ком. Яръков схемата съществува от дълго време – над месец. "Предполагаме, че са имали информация кога по тръбата тече гориво, но не сме установили от къде или от кого я получават", допълни Тенева.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Лукойл полиция източване на гориво тръбопровод кражба на гориво
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес