Войната в Украйна:

Българите са песимисти за икономическата ситуация в страната

07 ноември 2025, 13:16 часа 224 прочитания 0 коментара
Българите са песимисти за икономическата ситуация в страната

Нараства песимизмът на българите за икономическата ситуация в страната. Според Националния статистически институт (НСИ) общият показател на потребителското доверие през октомври 2025 г. спада с 4 пункта спрямо нивото си от юли, което се дължи на пониженото доверие сред населението както в градовете, така и в селата - съответно с 3 и с 6,2 пункта. През юли показателят също намаля - с 4,7 пункта в сравнение с април.

Влошаване на оценките за финансовото състояние

През октомври мненията за развитието на общата икономическа ситуация в страната през последните дванадесет месеца, както и очакванията за следващите дванадесет месеца, са по-негативни в сравнение с предходното наблюдение. Наблюдава се и нарастване на песимизма в оценките на потребителите за настъпилите промени във финансовото състояние на техните домакинства през последните дванадесет месеца и в очакванията им за следващите дванадесет месеца, в резултат на което балансовите показатели се понижават съответно с 2,8 и с 4,8 пункта.

Още: Бизнес климатът в България се влошава във всички сектори

Оценките за изменението на потребителските цени през последните дванадесет месеца са по-неблагоприятни в сравнение с мненията, изразени три месеца по-рано, като инфлационните очаквания се запазват и за следващите дванадесет месеца.

По отношение на безработицата в страната през следващите дванадесет месеца песимизмът нараства, като мненията на населението и от градовете, и от селата се изместват към по-негативните очаквания.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Настоящата икономическа ситуация в страната продължава да се оценява от по-голяма част от потребителите като неблагоприятна за спестяване, а и очакванията им относно възможността да спестяват през следващите дванадесет месеца се влошават.

Още: Сред българите нараства песимизмът за личните финанси: Проучване

Негативна е и нагласата им по отношение на извършването на разходи за покупка на предмети за дълготрайна употреба, за "покупка или построяване на жилище (вила)" и за "подобрения в дома" през следващите дванадесет месеца.

 

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
Инфлация безработица българска икономика потребителско доверие финансово състояние
Още от Икономика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес