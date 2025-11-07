ФИФА няма милост към Ботев Пловдив - „канарчетата“ отнесоха поредно наказание

Световната футболна централа ФИФА няма никаква милост към родния Ботев Пловдив. Преди две седмици „канарчетата“ отнесоха много тежко наказание от организацията, след като им бе забранено да картотекират нови играчи за срок от три поредни трансферни прозореца. Санкцията бе наложена на клуба, тъй като „жълто-черните“ имат непогасен дълг към предишния отбор на бившия футболист на отбора Абдулайе Траоре.

ОЩЕ: В България не спряхме да плачем за нови и модерни стадиони, но за пореден път доказахме, че не сме дорасли за тях

Ботев Пловдив отново получи забрана да картотекира играчи

Днес пък колегите от „Спортал“ съобщиха, че ФИФА е наложила ново наказание на Ботев Пловдив. Старото все още не е изчистено и е активно, но това не е попречило на световната централа да санкционира за втори път „канарчетата“. Наказанието пак е забрана за картотекиране на нови футболисти. От ФИФА така и не са обявили каква точно е причината за новата санкция, но вече са уведомили ръководството на „жълто-черните“. Вероятно отново става въпрос за непогасено задължение.

Берое и Спартак Варна също попаднаха под ударите на ФИФА

Това е пореден удар за Ботев Пловдив, след като преди дни клубът бе глобен с над 13 хиляди лева заради изцепки на феновете на тима по време на градското дерби с Локомотив. „Канарчетата“ също така не са единствения български клуб, който е наказан от ФИФА. С две забрани за картотекиране на нови играчи е и Берое. Преди дни пък Спартак Варна също попадна под ударите на световната централа.

ОЩЕ: Задържаният за удар с бутилка по Наумов: Прилича на мен, но не съм аз!