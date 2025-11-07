Катастрофа с три коли взе жертва

Тежко пътно произшествие затвори тази сутрин пътя Сливен - с. Самуилово. Сигналът за катастрофата е получен в 07,35 часа. На място има екипи на пътна полиция и експерти. Извършва се оглед.

По първоначални данни са се ударили три леки автомобила. Има един загинал, съобщи ОДМВР-Сливен. Няма данни за други пострадали. Причините за произшествието са в процес на установяване.

