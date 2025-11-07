Войната в Украйна:

Катастрофа с три коли взе жертва

07 ноември 2025, 10:13 часа 214 прочитания 0 коментара
Катастрофа с три коли взе жертва

Тежко пътно произшествие затвори тази сутрин пътя Сливен - с. Самуилово. Сигналът за катастрофата е получен в 07,35 часа. На място има екипи на пътна полиция и експерти. Извършва се оглед.

Още: Катастрофа затвори пътя Смолян - Пловдив, има пострадали

По първоначални данни са се ударили три леки автомобила. Има един загинал, съобщи ОДМВР-Сливен. Няма данни за други пострадали. Причините за произшествието са в процес на установяване.

Още: Влязъл в насрещното: Задържаха предизвикал катастрофа

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
катастрофа полиция пострадали загинал
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес