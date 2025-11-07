Справедливост за котето Феликс: Гневни жители на кв. "Изток" срещу поредната жестокост над животно

Жесток случай на насилие над животно шокира жителите на столичния кв. "Изток". Убийството по особено жесток и мъчителен начин на котето Феликс предизвика вълна от възмущение след живущите в района, а защитници на животните настояват за справедливост и ефективни мерки срещу насилието над беззащитни същества. Жителите на квартала излизат и на протест в събота (8 ноември) от 11:00 часа на мястото на престъплението - ул. "Тарас Шевченко" 11-13.

Искането им е едно - извършителят да бъде установен и да бъде наказан спрямо законите на страната. Протестът набира все по-голяма сила и все повече хора потвърждават присъствието си, включително и хора от други квартали.

"Нито едно същество на тази планета не заслужава да бъде малтретирано и убито. Нито един убиец не заслужава да живее безнаказано на свобода. Феликс беше неизменно присъствие и любим жител на нашия квартал. Ние няма да се примирим с извършеното спрямо него и ще настояваме за идентифициране и наказване на виновния за убийството според законите", заяви Даниел Христов, организатор на протеста.

Случаите на насилие над животни не спират. Вчера куче беше хвърлено от шестия етаж на блок в Несебър. То е било изхвърлено от собственичката си - френска гражданка, която обяснила, че животното било болно и затова го е изхвърлила през терасата. Тя е тествана за употреба на алкохол, като дрегерът е отчел 1.54 промила. Жената е задържана.