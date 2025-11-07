Войната в Украйна:

Справедливост за котето Феликс: Гневни жители на кв. "Изток" срещу поредната жестокост над животно

07 ноември 2025, 13:28 часа 247 прочитания 0 коментара
Справедливост за котето Феликс: Гневни жители на кв. "Изток" срещу поредната жестокост над животно

Жесток случай на насилие над животно шокира жителите на столичния кв. "Изток". Убийството по особено жесток и мъчителен начин на котето Феликс предизвика вълна от възмущение след живущите в района, а защитници на животните настояват за справедливост и ефективни мерки срещу насилието над беззащитни същества. Жителите на квартала излизат и на протест в събота (8 ноември) от 11:00 часа на мястото на престъплението - ул. "Тарас Шевченко" 11-13.

ОЩЕ: Жестоко отношение към животно: Жена хвърли кучето си от шестия етаж в Несебър

Искането им е едно - извършителят да бъде установен и да бъде наказан спрямо законите на страната. Протестът набира все по-голяма сила и все повече хора потвърждават присъствието си, включително и хора от други квартали.

"Нито едно същество на тази планета не заслужава да бъде малтретирано и убито. Нито един убиец не заслужава да живее безнаказано на свобода. Феликс беше неизменно присъствие и любим жител на нашия квартал. Ние няма да се примирим с извършеното спрямо него и ще настояваме за идентифициране и наказване на виновния за убийството според законите", заяви Даниел Христов, организатор на протеста.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Оставиха в ареста Красимир Георгиев, обвинен за малтретиране и убийства на животни

Случаите на насилие над животни не спират. Вчера куче беше хвърлено от шестия етаж на блок в Несебър. То е било изхвърлено от собственичката си - френска гражданка, която обяснила, че животното било болно и затова го е изхвърлила през терасата. Тя е тествана за употреба на алкохол, като дрегерът е отчел 1.54 промила. Жената е задържана.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
протест насилие над животни коте
Още от Крими
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес