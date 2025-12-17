Заради скритите камери в тоалетната: Освободиха от длъжност директора на 138-мо училище

Директорът на 138. СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“ е освободен от длъжност. Новината съобщиха официално от Министерството на образованието и науката. Припомняме, че спрямо Александър Евтимов е в ход разследване за деяние с висока обществена значимост. Заповедта за прекратяване на трудовото правоотношение на директора вече е издадена от началника на РУО София-град Елеонора Лилова. През днешния ден експерти от регионалното управление в столицата бяха на място за оказване на методическа подкрепа на училището. Проведени са също така разговори с родители и с представители на обществения съвет.

Припомняме, че Евтимов е заподозрян в поставяне на камери в тоалетните, някои от които са били точно над писоарите. По рано днес директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов обяви, че всички записи от камерите са отивали от компютъра на директора директно в мобилния му телефон. От специалния брифинг стана ясно още, че срещу Евтимов са повдигнати две обвинения – едното е за държане на специално техническо средство от длъжностно лице, а второто – за създаване на порнографски материали с непълнолетни. За тях той може да получи максимално 8 години затвор.

Директорът на 138-о училище е задържан за срок до 72 часа. Предстои прокурор да внесе искане в Софийския районен съд за постоянен арест спрямо него, освен това е сезирана и Комисията за защита на личните данни. Според главен комисар Николов в понеделник вечерта в Първо Районно управление на СДВР се явила леля на ученичка в училището, която е пожелала да подаде сигнал във връзка с нейни съмнения, че в санитарните помещения има камери, които снимат учениците.

"Незабавно, още в първия работен ден, в който училището отвори, сме сформирали следствено оперативни групи с цел проверка на посоченото в сигнала. Пристигайки на място, колегите наистина установяват, че в помещенията има датчици, за които се предполага, че следят за движение в тоалетните. Има и скрити камери за видеонаблюдение", потвърди гл. ком. Николов пред медиите. След това с помощта на Дирекция "Киберсигурност" е извършена задълбочена проверка и е установено, че от тези камери, чрез изградени специални трасета, сигналът стига до стаята на директора. "По този повод незабавно пристъпихме към процесуално-следствени действия, които проведохме съвместно със Софийската районна прокуратура. Иззехме от кабинета на директора всички носители на такава информация. Впоследствие извършихме процесуално-следствени действия и в неговия апартамент", каза гл. ком. Николов.

По неговите думи Александър Евтимов е показвал записи от камерите на класна ръководителка на един от класовете от училището, за да онагледи проявата на непристойно поведение в санитарните помещения. Стана ясно, че камерите, поставени в санитарните помещения от 1 до 3 етаж в училището, са общо 11. Сред тях има такива, които наблюдават цялото помещение, както и такива, поставени точно над писоарите", уточни Николов. Той сподели и че е намерена фактура, доказваща, че директорът от свое име и за своя сметка е закупил камери за скрито наблюдение. "В дома му открихме 11 флашки, 3 лаптопа и 3 компютърни конфигурации. В кабинета имаше само DVR, който съхранява записите от камерите и мобилен телефон. В момента проверяваме съдържанието на флашките", допълни Николов.

В съобщение на официалния сайт на Софийска районна прокуратура, касаещо случая с арестувания Александър Евтимов, пише още, че предстои прокурор да внесе искане в Софийски районен съд за определяне на постоянна мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо обвиняемия. Разследването по случая продължава.