Правителството на Гюров:

Техника за стотици хиляди евро: Ето какво е открито на бившата хижа "Петрохан"

22 февруари 2026, 9:57 часа 1001 прочитания 0 коментара
Техника за стотици хиляди евро: Ето какво е открито на бившата хижа "Петрохан"

Професионално оборудване и висок клас техника за поне 200 хил. евро са използвани от т.нар. рейнджъри, чиито тела бяха открити в района на прохода Петрохан и при връх Околчица, предаде bTV. Разследването по случая продължава, като се проверяват всички версии за смъртта на петима мъже и един младеж. Телата на Ивайло Калушев, 22-годишния Николай Златков и 15-годишно момче бяха открити във високопроходим кемпер, закупен през есента на 2025 г. По данни на експерти моделът е със задвижване 4х4 и автоматична скоростна кутия, пригоден за движение в зимни условия, по сняг, пясък и каменист терен.

Какво откриха разследващите?

Снимка: БГНЕС

Според собственика на фирма за отдаване на кемпери под наем Димитър Маринов, подобен автомобил започва от около 110 хил. евро, като цената варира според допълнителното оборудване и той е категоричен, че подобен кемпер може без проблеми да стигне до мястото където бе намерено возилото на Калушев.

Още: „Обсебват целия ти живот, как да си облечен, каква храна да ядеш“: Разказ на жена, която била в плен на секта

Сателитна връзка чрез Starlink

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Сдружението е разполагало и със сателитна интернет връзка чрез системата Starlink. От Министерството на вътрешните работи обявиха, че именно чрез тази технология е било локализирано местоположението на кемпера.

Според специалисти сателитната система не позволява директно засичане чрез радиосигнал, но оставя трафични данни при свързване към мрежата, подобно на мобилните оператори.

Индустриален дрон с термална камера

Още: Главният секретар е дълбоко нелегален, а министърът не знае къде се намира: Критики към МВР заради Петрохан

Групата е използвала индустриален дрон от висок клас, снабден с термална камера и мощна зуум оптика. Според експерта по безпилотни системи Стоян Йорданов, подобен апарат може да се използва за издирване на бедстващи хора, заснемане на термографски изображения и детайлно наблюдение от разстояние.

Обсегът на дрона достига около 8 км, с полетно време до 40 минути и възможност за издигане на височина до 1 км. Цената на термалната версия е около 10 хил. евро, като съществуват и варианти за геодезия и 3D картографиране.

Моторни шейни и високопроходими автомобили

На разпространените от МВР кадри се виждат и моторни шейни, както и високопроходими автомобили, чиято стойност също възлиза на десетки хиляди евро. Публично беше съобщено и за дарения в размер на 70-80 хил. евро за електрически мотори.

Още: МВР с официален отговор за твърдението за искана оставка на Мирослав Рашков

По приблизителни изчисления, базирани на експертни оценки и публична информация, стойността на наличната техника може да достига поне 200 хил. евро (близо половин милион лева), а вероятно и повече.

Международни контакти

От European Rangers Federation потвърдиха, че познават ръководителите на сдружението от 2022 г. и са си сътрудничили в рамките на обучения и международен обмен, свързани с опазване на природата, екологично образование и превенция на екологични престъпления.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
Петрохан хижа убийство шесторно убийство Ивайло Калушев
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес