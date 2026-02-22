"Препъни камъкът може да е навсякъде": Адвокат за отстраняването на Сарафов

"Препъни камъкът може да е навсякъде, важното е, че има шанс", каза адвокат Александър Кашъмов в предаването "На фокус" на "Нова телевизия" след като министърът на правосъдието Андрей Янкулов свика заседание на пленума на Висшия съдебен съвет (ВСС) на 26 февруари с единствена точка в дневния ред - определяне на временно изпълняващ функциите на главен прокурор. В мотивите си правосъдният министър насочва към становището на Наказателната колегия на Върховния касационен съд, че след 21 юли 2025 г. Република България "няма легитимно изпълняващ функциите на главен прокурор".

Според адвокат Кашъмов големият въпрос е дали поотделно трябва да гласува само едната от двете колегии или трябва да бъде Пленум.

"На мен ми се струва обосновано становището, според което Пленумът на ВСС е този, който трябва да вземе това решение. Едно обикновено мнозинство е достатъчно в случая", смята Кашъмов.

Легитимен ли е Сарафов?

Според адвокат Сарафов не заема легитимно тази позиция, тъй като позицията изпълняващ длъжността е ограничена във времето, а той вече я заема твърде дълго време.

Той заяви, че такова узурпиране на публична позиция до момента не се е случвало поне по негови спомени.

Според него прокурорската колегия няма правото да тълкува закона, а единствено от съдилищата и особено от Върховния касационен съд, който по думите му в случая е компетентен.