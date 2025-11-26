1000 години след смъртта си: Римски император ще получи нов ковчег от злато

Дървеният ковчег на бившия император на Свещената Римска империя Ото Велики, който е сериозно ерозирал в катедралата в Магдебург през последното хилядолетие, ще бъде заменен с нов от титан и злато, решиха властите в германската провинция Саксония-Анхалт, пише ДПА.

Повече за новия ковчег на Ото Велики

Новият ковчег ще бъде изработен от бижутерката Силке Трекел, реши комисия, назначена от културната фондация на провинцията. Новият дизайн олицетворява „стабилност, дълголетие и естетическа благородност“, пояснява комисията.

„Новата форма изразява едновременно динамизъм, модернизация и прогрес в духа на Ото“, се казва още в изявлението. Върху новия ковчег ще бъде изобразена стилизирана императорска корона.

Ото I е роден през 912 г. и умира през 973 г. Погребан е до съпругата си Едит от Англия, която умира през 946 г. Нейният ковчег е преработен преди 15 години след подобен конкурс.

Ото е коронован за император на Свещената Римска империя в Рим през 962 г., а през 968 г. основава архиепископията на Магдебург. През 2024 г. е установено, че ковчегът му е в силно увредено състояние.

Силке Трекел е завършила художественото училище в източния град Хале. За изработката на новия ковчег ще й помагат 10 други възпитаници на училището, уточнява ДПА.

Източник: БТА