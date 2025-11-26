Като у нас: Сърбия променя закон, за да стане собственик на петролната компания НИС

Точно като в България, Сърбия предлага промени в закон, за да има контрол над есинствената си петролна компания. Председателката на сръбския парламент Ана Бърнабич обяви, че днес властите ще внесат поправка към Проекта за закон за бюджета за 2026 година, която отваря възможност Сърбия да поеме собствеността върху сръбската петролна компания НИС, предаде белградската агенция Бета, цитирана от БТА. “Утре и вдругиден ще преминем към поправките и ще видите, че след разговорите, които (сръбският президент Александър) Вучич е провел с различни страни, една от поправките ще предвиди възможността ние в даден момент да поемем НИС“, каза тя в интервю за "Евронюз Сърбия".

Не било назионализация

Бърнабич добави, че се противопоставя на национализацията, но че “нищо не бива да застрашава жизнения стандарт на гражданите и икономиката“.

Още: Сърбия де факто призна: Нямаме нов петрол за бензин и горива заради руснаците

Снимка iStock

„Надявам се руските партньори да имат това предвид. Дали досега са го имали? Бих казала, че не са“, каза Бърнабич.

НИС се намира под американски санкции през последните 47 дни, а тяхната рафинерия в Панчево, която снабдява по-голямата част от вътрешния пазар, има още четири дни до пълно спиране.

Дадоха на собственика 50 дни

Това обяви вчера Вучич на пресконференция, като допълни, че правителството на Сърбия е решило да предложи на руската страна срок от 50 дни за приключване на преговорите по покупко-продажбата на мажоритарния дял в НИС.

Още: Сърбия е без петрол от 47 дни: Бърнабич призова за спокойствие

В началото на януари т.г. САЩ обявиха, че заради войната в Украйна и "вторичния риск" ще наложат санкции върху единствената петролна компания в Сърбия НИС, която е мажоритарна собственост на руския петролен гигант "Газпром".

Вашингтон поиска пълното излизане на руския капитал от компанията, но руската страна обяви едва преди дни, че е готова да продаде своя дял.

Още: Криза в Сърбия: Единствената рафинерия спря работа