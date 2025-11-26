"Постна пица "Дянков" няма да предложа пак", каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред медиите в парламента във връзка със Закона за държавния бюджет за 2026 г. Той заяви, че затова се е съгласил с другите две партии за бюджета. "Ако сте чели нашия договор - там пише, че когато две от тях гласуват "за", няма значение какво ще каже третата. Този бюджет е такъв. Да, когато го подписваха знаех - заедно двете партии имат 39, ние имаме 66, но това беше единственият начин да сглобим това правителство", добави Борисов.

България е с най-ниски данъци

Борисов отбеляза, че България е с най-ниските данъци и такси. "Само преди 20 дена въпросите ви бяха защо не дадете на майките, на учителите. Давахте пример с Румъния, как замразили и орязали. Само до преди 10-15 дена ДБ обясняваха как трябва да замразим, да режем", каза още Борисов.

Днес държавния бюджет ще бъде разгледан на бюджетна комисия на второ четене.

Той бе приет в зала миналата седмица, като предвиденият бюджетен дефицит в първия ни бюджет в евро е 3,857 млрд. евро - точно 3% от БВП. Превидените приходи са в размер на 31,283 млрд. евро, докато разходите са 17,676 млрд. евро. В разходната част обаче влизат и бюджетните трансфери – общо 16,254 млрд. евро, като тук влизат държавното обществено осигуряване (ДОО) с 6,329 млрд. евро, общините – 5,107 млрд. евро и бюджета на НЗОК – 2,378 млрд. евро. Вноската ни в Европейския бюджет е 1,209 млрд. евро. ОЩЕ: Зли духове, бомби и жонглиране с числа: Бюджет 2026 г. мина на първо четене