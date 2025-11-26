Сочни мандарини на половин цена в Kaufland тази седмица

Ритейлърът улеснява с богат избор от вкусни идеи за празничната трапеза и разнообразни детски играчки, които стимулират въображението

Kaufland България представя новата си седмична брошура с богато разнообразие от свежи плодове и зеленчуци, месо, млечни продукти и основни храни на изгодни цени, които идват точно навреме за ранното планиране на празничната трапеза. Сред предложенията тази седмица има и специална коледна брошура с идеи за коледни подаръци – играчки за децата, козметични комплекти, практични продукти, подходящи за всяка възраст и много други любопитни предложения. Седмичната брошура може да разгледате тук.

От 24 ноември потребителите могат да открият голямо разнообразие от плодове и зеленчуци – мандарини с 50% намалени за 1,99 лв./кг, портокали (2 кг в мрежа) за 3,99 лв., боровинки (300 гр.) за 4,99 лв, райските ябълки са 0,99 лв./бр., а лимоните в мрежа о 500 гр. струват 1,69 лв. При зеленчуците мити картофи са намалени наполовина на 0,89 лв./кг., както и български жълт лук на 0,69 лв./кг.

Истинска цветна градина очаква клиентите на веригата с разнообразие от хризантеми, започващи от 3,99 лв. Всяка седмица има и богат избор от орхидеи за 13,49 лв.

Апетитни предложения има и на телешко мляно месо* от собствената марка на Kaufland Шеф месар, което е с 50% отстъпка - 2 тарелки х 400 гр. струват 8,99 лв. с Kaufland Card, а кебапчета XXL от телешко месо (960 г.) 16,99 лв.

При млечните храни ХХL опаковка крема сирене Philadelphia е намалена на 6,39 лв., фермерско сирене ВЕДРАРЕ е 10,99 лв., а котидж сирене OLYMPUS е 2,69лв., намалено с 27%. С Kaufland Card клиентите получават 50% от цената на кисело мляко MY DAY с 2% масленост, като 2 продукта по 400 гр. струват 1,99 лв., а различни вкусове скир EXQUISA от 400 гр. (0,2% масленост) струват 2,89 лв. за брой.

Облекчаващи семейния бюджет са цените на доста основни храни като 2 пакета ориз Крина по 1 кг. струват 5.19 лв. с Kaufland Card, два пакета х 250 гр. френско краве масло MONARCH (82% масленост) са 10,99 лв. За подправяне на вкусни и свежи салати маслиновото масло ALEAS e 17,99 лв., намалено с 40%, а буркан зелен фасул (670 гр.) VEGGIE TERRA е 2,19 лв.

Ритейлърът предлага с до 30% намаление за всички вина WORLD SERIES до 30 ноември и бири Carlsberg, като 40% е и отстъпката на Шотландско уиски DEWARS за 19,99 лв. Различни видове Coca-Cola/Fanta/Sprite 3x1,5 л струват 5,98 лв. с Kaufland Card.

Ритейлърът улеснява и пазаруването за коледните подаръци с интересни предложения като козметични комплекти на класически марки като DENIM (дезодорант за 5,99 лв. и тоалетна вода за 13,99 лв.), VIKING (афтършейв за 4,99 лв.) и КАРО (пяна за бръснене XXL за 4,59 лв. и крем за бръснене за 2,49 лв.) Има разнообразие от текстилни продукти, сред които пантофи OYANDA и пижами от собствената марка KUNIBOO, като детските започват от 10,99 лв. за цял комплект.

От тази седмица Kaufland има и специална коледна брошура с дългосрочна валидност до 23.12, в която всеки може да открие подаръци за децата или подготовката за коледната трапеза. Специален акцент са играчките си Kidland®, които стимулират въображението, фината моторика и творческите заложби на децата. Може да разгледате брошурата онлайн в мобилното приложение или в сайта на Kaufland тук.

*До 4х400 гр. на покупка