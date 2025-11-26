Студио Actualno:

Путин с указ: Да се увеличат самоопределящите се като руснаци и говорещите руски в анексираните земи на Украйна

Русия трябва да увеличи броя на хората, които се идентифицират като руснаци и говорят руски език в украинските територии, анексирани след инвазията през 2022 г. в Украйна. Това е записано в нов указ, подписан от руския диктатор Владимир Путин. Документът е озаглавен "Стратегия на националната политика на Русия до 2036 г." и предвижда мерки, които трябва да гарантират, че до 2036 г. най-малко 95% от населението на териториите ще се самоопределя като руско.

Указът, който ще влезе в сила през януари, посочва, че установяването на контрол над тези райони е "създало условия за възстановяване на единството на историческите руски земи". В него се подчертава необходимостта от "допълнителни мерки за укрепване на общорусийската гражданска идентичност", насърчаване употребата на руския език и противодействие на "опитите на недружелюбни държави да дестабилизират междуетническите и междурелигиозните отношения и да създадат разкол в обществото".

Припомняме, че още през есента на 2022 г. Русия анексира четири украински области, които не владееше напълно нито тогава, нито към настоящия момент - Донецка, Луганска, Херсонска и Запорожка.

Путин отдавна поставя под съмнение съществуването на самостоятелна украинска историческа идентичност, различна от руската. 

Елена Страхилова
