Каквото и да направиш, не помага: Орлин от "Ергенът: Любов в рая" се разплака (ВИДЕО)

Във вторник вечер (25 ноември) зрителите станаха свидетели на най-емоционалния до този момент епизод на "Ергенът: Любов в рая". Случилото се между Орлин и Натали, а също и срещата ѝ с Тихомир се превърнаха в най-обсъжданите теми сред участниците. С типичното си чувство за хумор и остри изказвания, инфлуенсърката Габи заяви пред всички, че според нея "Натали ще зареже Орлин".

Разстроен от всички събития във вилата Орлин отново се опита да говори с Натали, за да изяснят отношенията и чувствата, които имат един към друг. Изглежда обаче, че след срещата си с Тихомир, хореографката остава още по-объркана и призна, че има нужда от време. „За момента просто имам нужда от пауза“, казва хореографката. Орлин се съгласява, казвайки, че ще ѝ даде дистанцията, от която има нужда. Но и че ще си тръгне от предаването, ако до няколко дни няма нужната яснота.

Пред камерите младият музикант не успя да сдържи сълзите си. „Точно това чувство, което имам в момента, е това заради което, избягвам да бъда във връзки. Каквото и да направиш, не помага..."⁣

Поредна среща

Поредната романтична среща в "рая" бе между един от новите ергени - Левент и Благовеста. Той направи и неочаквано разкритие пред момичето, като ѝ предложи "живот като от филм". „Ако си сериозна към мен, мога да ти осигуря много хубав живот, който само по филмите го има."

След тази среща, Блага вече има тотално различно мнение за него. Тя смята, че Левент всъщност е много добър и приятен човек. Но ще си остане ли живота като по филмите само в киното или пък Левент наистина ще успее да го пренесе извън илюзорния рай в Родос?

