Побелял и остарял: Появи се ВИДЕО с Пъф Деди от затвора

26 ноември 2025, 11:18 часа 417 прочитания 0 коментара
Животът на Шон Диди Комбс, популярен още като Пи Диди и Пъф Деди, зад решетките излиза на бял свят. На видео, заснето на 23 ноември във федералния затвор "Форт Дикс" в Ню Джърси, рапърът е облечен в сив пуловер и спортни панталони, докато върви по коридора. С посивели коси и брада, Комбс изглежда усмихнат към съкилийник, който стои извън кадър. В друго видео, публикувано от TMZ, Комбс е облечен в същата затворническа униформа, както и в тъмно яке и жълта плетена шапка, докато работи в библиотеката на капелата.

Комбс беше прехвърлен във Форт Дикс от Метрополитанския център за задържане в Ню Йорк в края на октомври, след като беше осъден на 50 месеца затвор за престъпления, свързани с проституция. Той прекара 56-ия си рожден ден на 4 ноември в затвора.

Проблемите на Пъф Деди

През първата си седмица във Форт Дикс, Комбс се сблъска и със слухове, че пие домашно приготвен алкохол, което неговият говорител категорично отрече. "Той не е нарушил никакви правила на затвора", заяви представителят на Комбс в изявление, публикувано на 9 ноември. "Трезвеността и самодисциплината му са приоритети и той ги взема на сериозно." Говорителят добави: "Молим обществеността и пресата да му дадат правото на съмнение, правото на личен живот, за да се съсредоточи върху личностното си развитие, и благосклонността да продължи напред в мир."

Яна Баярова
