Митрофанова: България става все по-русофобска, но ние ще си търсим правата

Отношенията България - Русия са на историческо дъно и вината за това е основно на българската страна. Такава теза защити руският посланик в България Елеонора Митрофанова.

Тя разкритикува официалната политика на българското правителство по казуса "Лукойл", заявявайки, че Русия няма да остави нещата така и ще защити своя интерес.

България водела все по-русофобска политика

Според руския посланик няма подобрение в руско-българските отношения.

"Напротив, правителството на България води все по-русофобска политика, последният инцидент с "Лукойл" е поредното доказателство за това. Официалните контакти са замразени по инициатива на българската страна, а местното Министерство на външните работи по всички начини протака решаването на належащи въпроси, свързани с функционирането на руските задгранични учреждения, да не говорим за други фундаментални въпроси". Това заяви Митрофанова пред "Старозагорски новини".

Според нея санкциите на ЕС и САЩ срещу Русия са напълно незаконни, противоречащи на международното право и дълбоко дискриминационни. Те вредят не само на междудържавния диалог, но и на комуникацията на ниво обикновени хора, допълни тя.

Митрофанова увери, че Москва не таи лоши чувства към София и българите винаги са добре дошли в страната й. "Ние не се занимаваме с подобни глупости и винаги приветстваме гости от България, както на обществено-политически събития в Русия, така и просто, за да видят страната ни със собствените си очи", коментира посланикът.

За "Лукойл": Русия заплашва с международен съд

Митрофанова е категорична, че в случая с "Лукойл" на първо място става дума за правото на частна собственост. "Това, което се случва пред очите ни, създава опасен прецедент. По същество един напълно прозрачен бизнес, без да се взема предвид мнението на собственика, може да бъде конфискуван по нечий каприз. Убедена съм, че други участници на пазара вече са взели под внимание този ясен сигнал", коментира тя.

Митрофанова е категориична, че всички законни интереси на такава голяма международна компания като "Лукойл" трябва да бъдат спазвани, а нарушаването на принципите на неприкосновеността на частната собственост е неприемливо и е заплаха за режима на световна търговия.

"Надявам се, че българските власти ще направят всичко възможно, за да предотвратят развитието на ситуацията по най-лошия сценарий", заяви тя и добави, че Русия ще защити всички свои нарушени права в международни съдилища.

"Заложници на игрите на Брюксел и Вашингтон"

Митрофанова определи икономическите отношения като заложници на политическите игри на Брюксел и Вашингтон, подчертавайки, че гражданите на европейските държави са най-силно засегнати от тази ситуация.

Тя обясни, че глобалните компании пренасочват производството си към по-стабилни пазари, предимно САЩ и Азия, заради нарушените търговски вериги. Някога процъфтяващи предприятия затварят, икономическият растеж намалява, а безработицата и инфлацията се увеличават.

Русия процъфтява икономически

Митрофанова отбеляза, че въпреки санкциите, Русия преживява силен икономически период, в който регистрира растеж заради находчивата си адаптация на ниво международни партньори.

"Ние активно се преориентираме към страните от глобалното мнозинство, като темпът ни на растеж на БВП през 2024 г. достигна 4,1%. Миналата година Русия стана четвъртата по големина икономика в света след Китай, Съединените щати и Индия. Ще оставя на вас сами да си направите изводи за това кой страда най-много от антируската политика", заяви руският посланик.