40 паркинга за 13 300 паркоместа: Предложение от "Спаси София" (КАРТА)

Програма за строителството на 40 паркинга за 13 300 паркоместа предлагат от "Спаси София". В доклада им е включен анализ на над 300 терена, подходящи за надземни, подземни и етажни паркинги. Заложеният срок за проектиране и строителство им е от 5 години. Новите 31 паркинга ще бъдат изградени в различни квартали на столицата. Предвидено е да има и 6 буферни паркинга до метростанциите, както и 3 подземни паркинга в центъра.

ОЩЕ: "Ако е "ербап" да премахне паркинга, узурпиран от парламента": "Спаси София" отговориха на Пеевски

"Не започваме от нулата - вече има проекти и градоустройство за част от локациите. С малко координация и сериозно отношение от страна на администрацията ще можем да освободим ключови булеварди от паркоместата и да обособим нови бус ленти и велоалеи. Целта ни остава същата - предвидими и осезаеми подобрения в средата за всички софиянци", обясниха в позицията си от "Спаси София".

📍 Предлагаме Програма за строителството на 40 паркинга за 13 300 паркоместа! 🔎 Включихме в доклада нашия анализ на над... Публикувахте от Спаси София в Сряда, 26 ноември 2025 г.

Депутатският паркинг

Относно депутатския паркинг до катедралата Св. Александър Невски, Бонев заяви надежда, че на провеждащият се днес председателски съвет на депутатите ще се вземе решение узурпираната от Народното събрание общинска собственост ще бъде върната на градската управа и припомни, че над 1000 паркоместа са завзети от различни институции.

"Изпратил съм писмо до Министъра на правосъдието, с което го призовавам да измени Наредбата, която позволява на съдилища и министерства да използват "зона за сигурност" като начин да си уредят безплатно паркиране", заяви Бонев.

Относно изказванията на Делян Пеевски, Бонев заяви, че неговата "правно-юридическа подготовка по казуса не е на ниво" и допълни, че е изпратил до народните представители конкретни предложения за изменение в Правилника за дейността на Народното събрание.