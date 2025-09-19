20 септември: Какъв църковен празник е и какво НЕ трябва да правите, за да не останете без пари

Какво не бива да правите на 20 септември, за да не останете без пари

На 20 септември,според църковния календар, е празникът на Свети великомъченик Евстратий и сподвижниците му. Както всеки друг църковен празник, така и този се свързва с определени традиции, обичаи и забрани. Една от забраните за утрешния ден е свързана с финансовото благосъстояние - ето какво не трябва да правите утре, за да не останете без пари.

Според народните вярвания в деня, в който се почта паметта на свети великомъченик Евстратий е забранено е да се вземат или да се дават пари назаем. Вярва се, че подобно действие води до бедност и безпарие, както за този, който дава пари назаем, така и за този, който иска заем.

На този ден не бива да се започва и нищо ново, това ще доведе до провал. Забранено е грубото отношение към децата. Това ще навлече лош късмет в живота на този, който си позволи да се държи лошо с чужди или със собствените си деца утре.

Народни поличби и традиции за 20 септември

Нашите предци са разчитали на много интересни знаци за този ден. Ако жеравите летят високо - есента щеше да е влажна и студена. Ако духа източен вятър - очаквайте гръмотевична буря. Ако шишарки растат високо по иглолистните дървета - зимата ще дойде късно. Черните облаци на 20 септември предвещават дъжд.

От този ден нататък градинарите започвали да събират лук в градините си. Но не изгаряли люспите, тъй като това се смятало за лоша поличба. Те също така приготвяли различни ястия с лук, вярвайки, че той ще донесе здраве.

Житие св. Евстратий

Светецът е един от петимата мъченици, пострадали за вярата си по време на управлението на император Диоклециан. Той е бил известен със своята смелост и преданост към Христос. Евстратий, заедно със своите сподвижници, издържал жестоки мъчения, но не се отрекъл от вярата си.

Църквата почита и друг светец, преподобномъченик Евстратий Печерски, живял в Киев през XI век. Той произхождал от богато семейство, но раздал имуществото си на бедните и станал монах в Киевско-Печерския манастир. По време на нападение от половците той бил заловен и продаден в робство. Евстратий отказал да се отрече от християнството и бил разпнат на кръст.

