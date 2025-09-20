21 септември: Какъв църковен празник е, кои 3 забрани ТРЯБВА да се спазват утре

На 21 септември е празникът на Свети апостол Кодрат, Св. Исакий и Мелетий, еп. Кипърски според църковния календар. На този ден се отбелязва и още един църковен празник - неделя след Въздвижение (Отдание на Въздвижение). Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този празник.

История на празника на 21 септември

Св. Кодрат е един от 70-те апостоли, проповядвали Словото Божие след възкресението на Исус Христос. Проповядвал е в Атина и Магнезия (източна Тесалия) и е бил епископ на Атина. Благодарение на неговите проповеди много езичници приемат християнството, което предизвиква омраза сред онези, които остават верни на езическите вярвания.

Свети Кодрат бил известен с непоколебимата си вяра и силата на проповедите си, които довели много хора до християнството. Той смело разрушавал езически храмове, разрушавал идоли и прогонвал демони с молитвите си, с което си спечелил омразата на езичниците, които започнали да го преследват.

Въпреки всички мъки, свети Кодрат останал верен на Христос. Той бил хвърлен в тъмница, убит с камъни и подложен на гладуване, но Божията благодат винаги го подкрепяла. След дълги изпитания той завършил земния си път, намирайки вечен живот в Небесното царство.

Епископ Ипатий и еп. Мелетий са живели в град Ефес през осми век. И двамата са учили в един и същ манастир: Ипатий по-късно става монах, а Мелетий става свещеник.

По това време император Лъв Исавр преследвал почитателите на иконите. Ипатий и Мелетий открито се обявили в тяхна защита. За това императорът ги предизвикал на дебат, но въпреки убедителността на светците, те били хвърлени в затвора в опит да бъдат принудени да се откажат от вярата си. Дори затворът обаче не сломил вярата им и те били мъченически убити.

Какво не бива да правите на 21 септември

Не бива да плетете интриги, да предизвиквате скандали или да се карате. Не бива да вземате нищо назаем или да вземате назаем. Мързелът е забранен.

Народни поличби и традиции за 21 септември

Нашите предци са имали много интересни знаци за този ден:

ако листата падат от дърветата рано - зимата ще дойде рано;

ако има червен изгрев - очаква се дъждовно или ветровито време;

ясното време означава топла есен;

ако на смърчовото дърво има много шишарки - догодина ще има много плодове и ядки;

ако по дърветата има много паяжини – това означава топло време.

Земеделците обикновено са работили усилено на този ден, наторявайки почвата в градините или нивите си. Те също така са вършили зърното от новата реколта.

На 21 септември църквата отбелязва с празнична литургия неделя след Въздвижение (Кръстовден).

