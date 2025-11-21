Легенда на Манчестър Сити „окачи обувките на пирона“ на 40-годишна възраст

Бившият футболист на Манчестър Сити и националния отбор на Бразилия - Фернандиньо, слага край на професионалната си кариера, съобщи beIN Sports. Дефанзивният полузащитник се оттегля от футбола на 40-годишна възраст след над две десетилетия на терена.

Фернандиньо участва в благотворителен мач на стадиона на Атлетико Паранаензе в родния му град Куритиба, където започва кариерата си. След мача той говори пред феновете и официално обяви отказването си от професионалния футбол.

„Много се уморих днес, а тичах само 30 минути. Във футбола няма какво да ме мотивира повече. Насладих се на всичко, на което можах в играта. Сега е време да прекарвам време със семейството“, каза той.

Кариерата на Фернандиньо

Фернандиньо прави дебюта си за Атлетико Паранаензе в бразилското първенство през 2002-а на 17-годишна възраст. Три години по-късно премина в Шахтьор Донецк, където изигра 284 мача, включително 71 в евротурнирите. За украинския отбор той се разписа 53 пъти от позицията на дефанзивен халф и спечели Купата на УЕФА през 2009 година.

Бразилецът премина в Манчестър Сити през 2013-а и триумфира в Премиършип още в първата си кампания. Прекара девет сезона в английския гранд и спечели още четири титли във Висшата лига, както и една Купа на ФА, шест трофея от Купата на лигата и един от „Комюнити Шийлд“. Той си тръгна от Острова след 383 двубоя за „гражданите“ в края на сезон 2021/22 и се завърна в юношеския си клуб Атлетико Паранаензе, където игра до края на миналата година.

Полузащитникът спечели младежкия Мондиал през 2003-а със страната си, а за мъжкия отбор на Бразилия дебютира през 2011-а и изигра 53 мача, включително с участия на две Световни първенства. Със „селесао“ той спечели Копа Америка през 2019 година.

