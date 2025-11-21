Определиха съдията, който поема делото срещу Благомир Коцев във Варна

Съдия Светла Даскалова от Окръжния съд във Варна бе определена за докладчик по делото срещу варненския кмет Благомир Коцев. Публичното разпределение на делото се проведе днес, 21 ноември, във Варненския окръжен съд. Процедурата бе извършена в кабинета на съдия Стоян Попов, който е ръководител на наказателното отделение в съда. Съдията докладчик бе определен чрез системата за случайно разпределение на дела на Висшия съдебен съвет (ВСС). Системата определи Даскалова, която е част от Наказателното отделение на съда, сред 16 магистрати.

Съгласно законовите разпоредби съдията докладчик насрочва образуваното по обвинителен акт дело в двумесечен срок от постъпването му, а когато делото представлява фактическа или правна сложност, както и в други изключителни случаи, председателят на съда може писмено да разреши разпоредителното заседание да бъде насрочено в определен от него по-дълъг срок, но не повече от три месеца. След като бъде определен съдия докладчик, ще бъдат разгледани и постъпилите искания за изменения на мерки за неотклонения, съобщиха по-рано от Варненския окръжен съд.

Защо ВКС изпрати делото във Варна?

На 19 ноември Върховният касационен съд (ВКС) изпрати делото срещу кмета на морската столица във Варненския окръжен съд. Определението е на състав с председател и докладчик Блага Иванова и членове Бонка Янкова и Калин Калпакчиев. Обвинителният акт срещу Коцев беше внесен в Софийския градски съд (СГС) миналата седмица, но съдия Снежина Колева го прекрати и прати на ВКС, който да прецени къде следва да бъде разгледано – в София или във Варна.

СГС не видя защо делото трябва да се гледа в столицата, тъй като така и не беше привлечено с обвинение лице с имунитет - народен представител. За "Продължаваме промяната" този детайл от обвинението срещу Коцев бе сред най-притеснителните, защото според формацията това е било начин процесът да попадне при бивши съдии от вече закрития Специализиран наказателен съд в София: Благомир Коцев пак не беше пуснат от ареста, бивш спецсъдия отказа да си направи отвод.

От разпореждането на съдия Снежина Колева става ясно, че основанието тя да поиска ВКС да определи друг съд, който да гледа делото, е свързано с местоживеенето на подсъдимите и на почти всички свидетели. В него тя посочва, че петимата подсъдими и 25 от общо 28 свидетели са от Варна.

Основания делото да остане в София обаче могат да бъдат изведени заради местата, където са извършени престъпленията и където е завършено разследването. Според обвинителния акт всички твърдени престъпления са извършени във Варна, с изключение на сговарянето, което според обвинението първо е станало във Варна, а след това и в София.

Делото срещу Благомир Коцев

Коцев е подсъдим за престъпен сговор, поискани подкупи и принуда, заедно с общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов, бизнесмена Ивайло Маринов и пиара на кмета – Антоанета Петрова. От прокуратурата поставиха в престъпния сговор и депутат от действащото Народно събрание, без да посочват името му и без да има обвинение срещу народен представител.

Според обвинението неизвестният депутат е в сговор с Коцев, съветниците и бизнесмена Маринов. От юли 2024 г. до края на май 2025 г. те са се сговорили във Варна и в София за подкупи и принуда за имотни облаги. След внасянето на делото в съда от държавното обвинение поясниха, че материалите, касаещи дейността на този депутат, са отделени в друго досъдебно производство.

Междувременно кметът на Варна бе преместен в карцера на Софийския затвор, след като делото бе внесено в съда: Денков: Благо Коцев и Никола Барбутов са изтезвани от двама психопати в "карцера".