Компания от Абу Даби се интересува от чуждестранните активи на "Лукойл“

Конгломератът International Holding Company (IHC) от Абу Даби е проявил интерес пред министерството на финансите на САЩ към чуждестранните активи на руската петролна група "Лукойл“, съобщи компанията в отговор на запитване на Ройтерс. По този начин компанията се присъединява към списъка с евентуални купувачи на чуждестранния бизнес на „Лукойл“, който вече включва петролните гиганти ExxonMobil и Chevron, както и американската инвестиционна фирма Carlyle.

Разрешение до 13 декември

Заинтересуваните от активите се увеличиха, откакто министерството на финансите на САЩ в края на миналата седмица разреши компаниите да започнат преговори с "Лукойл“, като разрешението е в сила до 13 декември.

На въпрос дали са изразили интерес пред финансовото министерство на САЩ към закупуване на чуждестранните активи на "Лукойл“, от компанията отговориха „Да, изразихме интерес към чуждестранните активи на "Лукойл“, без да уточни подробности.

През октомври Вашингтон наложиха санкции на двете най-големи руски петролни компании, "Роснефт“ и "Лукойл" в опит да окаже натиск върху Москва да прекрати войната в Украйна.

От налагането на санкциите "Лукойл“ се сблъсква с все по-големи проблеми с чуждестранните си активи, които осигуряват около 0,5 процента от световното производство на петрол.

"Лукойл" има три рафинерии в Европа, включително в България, дялове в нефтени находища в Казахстан, Узбекистан, Ирак, Мексико, Гана, Египет, ОАЕ и Нигерия, както и стотици бензиностанции по целия свят, включително в САЩ.

IHC е най-голямата публично търгувана компания в Абу Даби, се ръководи от шейх Тахнун бин Зайед Ал Нахаян, брат на президента на Обединените арабски емирства (ОАЕ) и съветник по националната сигурност, който е и ръководител на два от суверенните фондове на емирството.

Конгломератът има широк спектър от дейности, включително здравеопазване, енергетика, недвижими имоти, селско стопанство и минно дело, с инвестиции в САЩ, Индия, Латинска Америка и Африка.