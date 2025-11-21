Войната в Украйна:

Със съсед като Русия защитата на свободата е трудна задача: Украйна празнува Деня на достойнството (СНИМКИ)

21 ноември 2025, 13:01 часа 119 прочитания 0 коментара

Украйна отбелязва на 21 ноември Деня на достойнството и свободата - в чест на двете революции в страната, имащи за цел извоюването на независимостта: Оранжевата революция (започнала на 22 ноември 2004 г.) и Революцията на достойнството (студентска и гражданска акция, започнала на 21 ноември 2013 г.). 

"Днес ние почитаме всички онези, които в различни моменти са се борили за правото на Украйна да бъде свободна, независима и силна държава – и които са се превърнали в символ на човешкото достойнство и справедливост за света.

Със съсед като Русия, защитата на собственото достойнство, свобода и независимост е изключително трудна задача – но без нея украинският народ не може да бъде запазен", това днес каза украинският президент Володимир Зеленски.

Още: Нито Украйна, нито Русия са се съгласявали: Какво трябва да се знае за плана на Тръмп

Същевременно Генералният щаб на украинските въоръжени сили публикува на страницата си във Facebook снимки от тези паметни за украинците дати, придружени с цитати от украински класици.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

И с думите: "В края на краищата, нашата свобода не е случайност. Тя е същността на украинците".

Още: Путин загуби завинаги Украйна: Накара украинците да осъзнаят своята идентичност

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Украйна украинци война Украйна авторски
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес