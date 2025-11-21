Със съсед като Русия защитата на свободата е трудна задача: Украйна празнува Деня на достойнството (СНИМКИ)

Украйна отбелязва на 21 ноември Деня на достойнството и свободата - в чест на двете революции в страната, имащи за цел извоюването на независимостта: Оранжевата революция (започнала на 22 ноември 2004 г.) и Революцията на достойнството (студентска и гражданска акция, започнала на 21 ноември 2013 г.).

"Днес ние почитаме всички онези, които в различни моменти са се борили за правото на Украйна да бъде свободна, независима и силна държава – и които са се превърнали в символ на човешкото достойнство и справедливост за света.

Със съсед като Русия, защитата на собственото достойнство, свобода и независимост е изключително трудна задача – но без нея украинският народ не може да бъде запазен", това днес каза украинският президент Володимир Зеленски.

Същевременно Генералният щаб на украинските въоръжени сили публикува на страницата си във Facebook снимки от тези паметни за украинците дати, придружени с цитати от украински класици.

И с думите: "В края на краищата, нашата свобода не е случайност. Тя е същността на украинците".

