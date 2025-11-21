Ключов проект за F-16 и НАТО: България дава 195 млн. евро

Правителството прие специално решение и вкара за одобрение в Народното събрание сделката за закупуването на 7 нови трикоординатни (3D) радара за 195 млн. евро. Проектът е част от ангажиментите ни към НАТО, но е много важен и за пускане в действие на изтребителите F-16. Стойността на проекта е 195 млн. евро, като изпълнението му е разпределено в рамките на осем години.

Подробности за процедурата

От правителственото решение става ясно, че първото плащане по проекта ще е още тази година. То ще е в размер на 92 710 000 евро (181 324 999 лева). Предвидено е то да бъде извършено от бюджета на Министерството на отбраната за сметка на отлагане на капиталови разходи, осигурени от получена помощ от Кралство Дания в размер на 348.5 млн. лв. и икономии по бюджета на Министерството на отбраната за 2025 г.

Предвижда се, че отложените капиталови разходи от тази година ще се препланират и осигурят през 2026 г. за сметка на Дълговия инструмент за действие в областта на сигурността в Европа - SAFE.

"Проектът за инвестиционен разход (ПИР) "Придобиване на нови трикоординатни радари“ има за цел изграждане, развитие и поддържане на способностите на Системата за наблюдение на въздушното пространство в зоната на отговорност на България в съответствие с концептуалните и стандартизиращи документи на НАТО", пише в мотивите на Министерски съвет.

Чрез реализацията му ще се изпълнят изискванията на НАТО за формиране на основно радарно покритие в зоната на отговорност на Република България за откриване, съпровождане и опознаване на въздухоплавателни средства, летящи на височини над 3000 м над морското равнище, както и формиране на Опозната картина за въздушната обстановка за осигуряване изпълнението на мисията Air Policing.