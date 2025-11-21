Строят временен път, заместващ паднал мост в Царево (СНИМКИ)

Започна изграждането на временен път - брод, който ще възстанови транспортната свързаност между селата Кости, Бродилово и Българи и общинския център Царево. Припомняме, че поради обилните валежи в началото на октомври, мостът на река Изгревска по път II-99 Царево – Малко Търново беше компрометиран. С цел гарантира безопасността на пътуващите, достъпът до него беше ограничен и трафикът беше пренасочен по общински пътища през Царево – Бродилово – след това отново по пътя Царево – Малко Търново, както и по третокласния път III-907 Босна – Визица. Агенция “Пътна инфраструктура“(АПИ) в спешен порядък изготви проект за временния път.

Къде минава трасето

Трасето преминава през горски и общински терени, което наложи извършването на комплексна съгласувателна процедура с компетентните институции.

Снимка АПИ

Изпълнението на проекта включва подготовка на терена, изграждане на конструкцията на временния брод и оформяне на подходите.

Строителството е възложено на фирмата, с която Агенцията има сключен договор за текущо поддържане на републиканската пътна мрежа в област Бургас.

Дейностите се извършват ежедневно и в зависимост от метеорологичните условия. Работният процес е организиран така, че да се осигури максимално бързо възстановяване на достъпа до засегнатите населени места, като се очаква пътят да бъде завършен до 31 декември т.г.

Ще се строи нов мост

Паралелно с това АПИ подготвя процедура по Закона за обществените поръчки за избор на изпълнител за основен ремонт на мостовото съоръжение над река Изгревска.

Снимка АПИ

Новият мост ще бъде проектиран и изграден по всички съвременни стандарти за безопасност и устойчивост. Съществуващият мост е изграден през 1960 г.

и по тогавашните строителни стандарти, според които устоите му са изпълнени с каменна зидария, без пилотно укрепване.

Това е и основната причина конструкцията да бъде компрометирана вследствие на високата водна вълна. До момента на съоръжението не е извършван основен ремонт, а само дейности по текуща поддръжка и възстановяване.

