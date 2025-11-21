Коул Палмър пресрещна пръст на крака във врата и го счупи - ще пропусне мачовете с Барселона и Арсенал

Коул Палмър счупи пръст на крака си при инцидент у дома и ще пропусне следващите три мача на Челси срещу Бърнли, Барселона и Арсенал. Палмър си е счупил малкия пръст на левия крак, като се е ударил във врата, разкри мениджърът на "сините" Енцо Мареска. Нападателят трябваше да се завърне на терена, след като от септември беше извън игра поради контузия в слабините, но неговото отсъствие ще продължи поне още три мача.

Отсъствието на Коул Палмър се удължава

"За съжаление, той претърпя инцидент у дома, при който си удари пръста на крака, но това не е нищо сериозно – просто няма да се завърне следващата седмица", каза Мареска. Не знаем колко дълго ще отсъства. Пръстът му е счупен. Единственото, което знаем, е, че няма да може да играе тази и следващата седмица", добави още той.

"Последният път, когато го видях, беше в четвъртък сутринта и той беше без чорапи, без джапанки, без нищо. Не куцаше много. Ходеше нормално, но проблемът е, че става дума за малкия пръст. Допирът с бутонката може да бъде болезнен", каза още Мареска.

Контузията в слабините на Палмър го ограничи до само три участия в Премиър Лийг през този сезон. Иначе през лятото той изведе Челси до спечелването на Световното клубно първенство в САЩ.

