3 неща, които НЕ трябва да правите на празника утре, 8 октомври

Утре, 8 октомври, е празникът на Света Пелагия в православния календар. Както всеки църковен празник, така и този се свързва с определени забрани. Ето кои 3 забрани трябва да спазвате утре, за да не си навлечете беди.

Това не е най-подходящото време за подстригване - всяко скъсяване на косата може да отслаби нейната сила и енергия. Не давайте пари или ценности назаем на никого - вероятността те да бъдат върнати е твърде малка. Болните трябва да избягват ненужни излизания навън освен ако те не са свързани с посещение на лекар. В противен случай процесът на възстановяване може да се забави.

Какво може да правите утре?

По това време нашите предци активно са се подготвяли за зимата: мъжете са изолирали домовете, подготвяли са дърва за огрев и са поправяли всичко, което може да се повреди в студените дни. Този ден се счита за особено благоприятен за всякакви строителни и ремонтни дейности. Това е подходящ момент за укрепване на ограда, закърпване на пукнатини по стени или за поправяне на счупени неща.

История на празника

Пелагия е родена в Антиохия Сирийска през III век. Преди покръстването си тя е била известна с красотата и с богатия си начин на живот. Наричана е била „Маргарита“ (перла) заради любовта си към бижутата и скъпите дрехи. Пелагия е водила разпуснат живот, работейки като танцьорка и е нямала морални ограничения.

Веднъж, по време на църковен събор в Антиохия, свети Нон, епископ на Илиопол, видял Пелагия в тълпата. Смаян от поведението ѝ, той се помолил за нейното спасение. На следващия ден Пелагия дошла в църквата, където проповедта на свети Нон дълбоко я впечатлила. Тя се разкаяла за греховете си и поискала да бъде кръстена.

След кръщението си Пелагия раздала имуществото си на бедните и, преоблечена като млад мъж, дала монашески обети. Тя променила името си и отишла в Йерусалим, където се установила в пещера на Елеонската планина. Там водила строг аскетичен живот, посветен на молитва и покаяние. Истинският ѝ пол останал тайна дори за най-близките ѝ и едва след смъртта ѝ станало известно, че е жена.

Света монахиня Пелагия е пример за това как чрез дълбоко покаяние и вяра човек може да постигне святост.

Празникът се свърза и с интересни народни поличби. Вярва се, че каквото е времето на 8 октомври, такова ще бъде на 8 април догодина. Ако листата на брезата още не са паднали - снегът няма да падне скоро. Ако първият сняг се задържи на слой върху сухата земя - следващата година ще бъде плодородна.

