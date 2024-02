4 професии, които никога няма да се върнат (СНИМКИ)

Е, оказва се, че тези притеснения не връхлитат човечеството за първи път. През различните етапи в развитието на живота ни определени професии съвсем естествено са отпадали или драстично са променяли същността си.

Още: Най-застрашените от изкуствения интелект професии и най-сигурните: Кои са те

В началото на XX в. боулинг залите в САЩ са имали нужда от хора, чиято работа е била да подреждат кеглите, след като са съборени от топката. През 1936 г. обаче Готфрийд Шмит изобретява машината, която автоматично реди кеглите. И също толкова автоматично елиминира една професия.

Преди много години са наемани хора, които да се грижат за запалването на уличните газени лампи. Тяхната романтична професия обаче безвъзвратно изчезва, когато в края на XIX в. са изобретени лампите на ток.

Още: Ето кои са първите професии, които изкуственият интелект заличава

Jobs that don't exist anymore.



1. Human bowling pinsetters working at 1:00 A.M. in Subway Bowling Alleys on 65 South St., in Brooklyn, NY, 1910. Photo by Lewis Wickes Hine. In 1936, factory worker, Gottfried Schmidt invented the mechanical pinsetter which was made of lamp shades… pic.twitter.com/FQCKn6sa8L