5 неща, които всяка свекърва тайно иска да каже на снаха си

Истинска рядкост е да се срещнат свекърва и снаха, които да имат чудесни отношения. Има свекърви, които са доста строги и имат високи очаквания към избраниците на синовете си, но има и такива, които се отнасят към снахите си като към собствените си дъщери и са готови да им помогнат с каквото могат. Независимо от отношенията между вас и свекърва ви, ето няколко неща, които снахи и снахи са открили в социалната мрежа Reddit.

Динамиката между свекърва и снаха е една от най-деликатните взаимоотношения, в които да се ориентирате, но е изключително важно да се научите да управлявате тези отношения, ако искате да живеете хармонично. Ето шестте най-важни правила, които и двете страни трябва да спазват, за да поддържат взаимно уважение и позитивност.

И аз преминах през това.

„Обичам снаха си! Имах две ужасни свекърви, които постоянно ме шокираха и никога не бих си позволила да причиня това на някого. Винаги съм за добри отношения. Ако синът ми я обича, има моята подкрепа“, казва потребителката на мрежата.

Ти си ми като дъщеря

„Разведена съм. Бившата ми свекърва беше най-добрият човек на света. Говорим си редовно и пътуваме заедно. Тя ме нарича дъщеря, а аз нея майка. Имам късмета да я имам и да се чувствам като у дома си около нея“, написа потребителят @MinimumCarrot9.

Не очаквам да ме обичаш толкова, колкото сина ми

„Отне ми години, за да осъзная, че може би проблемът не е в това, че снахите не харесват свекървите си и обратното, а в това, че не знаят как да се свържат. Не очаквайте снаха ви да ви обича толкова, колкото сина ви. Всъщност, не очаквайте нищо. Дайте си време“, казва друга потребителка.

Не искам да се намесвам в споровете ви.

„Свекърва ми винаги има време за мен. Тя винаги е весела и поставя другите на първо място. Не ми е майка, но се държи като такава. Никога не заема страна, когато със съпруга ми се караме. Винаги предлага безпристрастни съвети. Тя е рамо, на което да се плаче, и източник на подкрепа както за мен, така и за съпруга ми“, каза потребителят @goblinqueenac.

Съжалявам за всичко, което синът ми прави погрешно

„Едно от най-силните неща в живота ми беше моментът, в който бившата ми свекърва ми се извини за малтретирането, което преживях от бившия си съпруг. Все още си говорим и до днес. Тя ме направи силна жена и е истински приятел. Винаги ще бъда благодарна за тези думи“, написа потребителят @Here4TheSnacks.