8 вечерни навика, които ни правят нещастни и изморени

Пътят към щастието започва час преди лягане - психолозите са идентифицирали осем критични вечерни грешки – от късни тренировки до спане с домашни любимци, които тихомълком изтощават тялото и ни правят нещастни. Изследванията показват, че много нещастни хора имат общи вечерни ритуали – ето осем от тях, според експерта Лиза Арт.

Интензивни тренировки преди лягане

Физическата активност е от съществено значение за здравето и може да подобри съня. Но спортът, практикуван по-малко от три часа преди лягане, може да има обратен ефект. Физическата активност повишава телесната температура и затруднява заспиването, така че е най-добре да планирате енергични упражнения за сутринта или следобеда.

Телевизия и гледане на новини

Използването на екрани преди лягане пречи на тялото да се подготви за почивка. Ярката светлина потиска производството на мелатонин, хормонът, отговорен за съня. Затова лаптопите, смартфоните и телевизорите трябва да се изключват поне час преди лягане.

Този храст цъфти великолепно, но носи нещастие: Никога не го засаждайте до дома си

Самото съдържание също играе роля. Тревожните новини, дебатите в социалните медии или напрегнатите телевизионни сериали поддържат мозъка в състояние на възбуда, въпреки че той трябва постепенно да се успокои.

Гореща вана или душ

Топлата вода може да насърчи релаксацията, но само ако е в правилния момент. Вземането на горещ душ непосредствено преди лягане не позволява на тялото ви да се охлади, а прегряването може да попречи на съня.

Изследователите препоръчват да се вземе вана или душ около час и половина преди лягане – тогава спадът на телесната температура задейства естествения механизъм на тялото за сън.

Излишна течност вечер

Кофеинът и алкохолът отдавна са известни като врагове на качествения сън. Но дори пиенето на много вода преди лягане може да доведе до събуждане през нощта поради посещения в тоалетната. В същото време, заспиването без утоляване на жаждата също не е добра идея.

Експертът препоръчва ограничаване на приема на течности 1-2 часа преди лягане, за да се избегне прекъсване на съня и сутрешна умора.

Прочетете също: Всяка жена има това в дома си, но то привлича бедност и нещастие

Работа преди лягане

Работата или ученето вечер активира мозъка и повишава нивата на стрес. Най-добре е да отложите всички важни задачи за сутринта. Интензивната умствена дейност преди лягане поддържа мозъка в режим на будност, което прави заспиването много по-трудно.

Увлекателно четиво

Ситуацията „още една страница и е време за лягане“ е позната на мнозина. Увлекателните романи или историите, изпълнени с екшън, обаче могат лесно да ви потиснат и да ви откраднат часове сън. Резултатът е късно лягане и сутрешна изтощение.

Спане с домашни любимци

Въпреки че спането до домашен любимец може да изглежда уютно, на практика това често компрометира качеството на съня. Дори малки животни се движат през нощта, заемайки място и потенциално събуждайки стопанина си.

Сериозни разговори преди лягане

Поговорката „не си лягай ядосан“ има научна основа. Заспиването след спор или емоционално зареден разговор улавя интензивните емоции, които пречат на човек да заспи.

Прочетете също: Тези неща у дома издават, че сте нещастни