Опасни стандарти за красота: Силен призив към "плашещо слабите" жени

Британската актриса и активист Джамила Джамил сподели своите притеснения относно определен вид "стандарт за красота, който се налага на всички", и изрази тревога за по-широкото въздействие, което това може да окаже върху нежния пол, когато се гонят конкретни размери и форми за "перфектния" външен вид.

"Жените на БАФТА бяха страшно слаби, по начин, който ми напомни на детството ми. Всички изглеждаха така, сякаш могат да се счупят. Това е специфично крехък тип слабост.

Противопоставям се на този стандарт за красота, който се налага на всички, противопоставям се на послушанието в моята индустрия и се страхувам от въздействието върху хора, впечатлили се у дома, които мислят, че това е единственият начин да бъдат приети.", пише тя в Instagram.

40-годишната звезда от "The good place" настоя, че сега "не е време да бъдем слаби", а вместо това призова жените да бъдат "силни" и да се "борят за нашите все повече намаляващи права и безопасност".

Джамила заяви, че "има умишлено политическо обяснение защо се иска жените и момичетата да бъдат слаби, гладни, уморени и лесни за нараняване", и отбеляза, че властта за промяна е в ръцете ни.

Снимка: Getty Images

Тя продължи с още по-силни думи:

"Ако всички колективно отказваме да се огладняваме, те ще трябва да се съобразят с нас. Но ние бързаме да се приспособим първи, на всяка цена за нашето психическо и физическо здраве и за следващото поколение, което гледа.

Бъдете с какъвто размер желаете, но се опитайте да сте колкото се може по-силни физически. Бъдете трудни за открадване, удряне, чупене. Искаме да сме лесни за носене, преследване, пребиване. Войната срещу жените изисква бойци."

Актрисата призова хората, които четат поста ѝ, да не "хабят време и енергия" да я обвиняват в "критика към слабите" особено като пример за жена, която има слаба фигура.

"Осъзнавам, че не е приятно да бъдеш осмивана заради това, че си твърде слаба. Аз съм преживявала това в миналото", признава тя.

Снимка: Getty Images

"Става дума за внезапната групова загуба на тегло в цялата индустрия сред жени от всякакви възрасти, етноси, височини и телесни структури. Дори нови майки", изтъква мнението си, като подчертава "блясъка" на това да ти се виждат "костите и ребрата".

Според нея светът има нужда от всякакви хора - с "различни размери", а тялото на жената не е определящо за кариерното ѝ развитие и начин на живот.

В поста си Джамила засяга и опасността на една от най-коварните болести. "Анорексията е най-опасна, тъй като има най-висок процент смъртност сред всички психични заболявания, така че това е по-голямата спешна ситуация от чувствата на всяка естествено слаба жена, която се чувства засегната.

Като слаба жена... чувствам, че имам право да кажа, че животът или смъртта имат приоритет в този момент."

